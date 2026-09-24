Ολυμπιακός: Νευριάσε ο Γουόρντ και τα έβαλε με την καρέκλα
Έξαλλος ήταν ο Τάισον Γουόρντ, έπειτα από λάθος του στην επίθεση του Ολυμπιακού.
Ο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» έχασε τρίποντο, πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, ωστόσο στη συνέχεια αστόχησε σε λέι απ.
Μάλιστα στην επόμενη επίθεσή της Μπασκόνια, πέτυχε καλάθι και φάουλ, με τον Γουόρντ να ξεσπάει στην αρχή στην πινακίδα, ενώ στη συνέχεια στην καρέκλα στον πάγκο του Ολυμπιακού.
Ο Κώστας Παπανικολάου, έσπευσε να ηρεμήσει τον συμπαίκτη του, μετά τα δύο άστοχα σουτ του.
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