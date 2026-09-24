Ολυμπιακός: Νευριάσε ο Γουόρντ και τα έβαλε με την καρέκλα

Ολυμπιακός: Νευριάσε ο Γουόρντ και τα έβαλε με την καρέκλα

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ολυμπιακός: Νευριάσε ο Γουόρντ και τα έβαλε με την καρέκλα
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Ο Τάισον Γουόρντ ήταν έξαλλος μετά από άστοχο λέι-απ και τα έβαλε με την καρέκλα, με τον Κώστα Παπανικολάου να τον ηρεμεί.

Έξαλλος ήταν ο Τάισον Γουόρντ, έπειτα από λάθος του στην επίθεση του Ολυμπιακού.

Ο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» έχασε τρίποντο, πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, ωστόσο στη συνέχεια αστόχησε σε λέι απ.

Μάλιστα στην επόμενη επίθεσή της Μπασκόνια, πέτυχε καλάθι και φάουλ, με τον Γουόρντ να ξεσπάει στην αρχή στην πινακίδα, ενώ στη συνέχεια στην καρέκλα στον πάγκο του Ολυμπιακού.

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Ο Κώστας Παπανικολάου, έσπευσε να ηρεμήσει τον συμπαίκτη του, μετά τα δύο άστοχα σουτ του.

 

@Photo credits: euroleague_tv
     

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