Μπασκόνια - Ολυμπιακός: Τρίποντο ρεσιτάλ οι Βάσκοι με 6/6 τρίποντα στο ξεκίνημα
Φοβερό ξεκίνημα για τους Βάσκους πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων. Η Μπασκόνια ξεκίνησε το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό με 6/6 τρίποντα δημιουργώντας θέματα στην άμυνα της ομάδας του Μπαρτζώκα.
Τη μεγαλύτερη ζημιά την έκανε ο Σεντεκέρσκις που είχε 3/3 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Πάντως στα τελευταία λεπτά της περιόδου, ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμούς και πέρασε μπροστά.
Τελικά οι Πειραιώτες το έκλεισαν στο 29-36, απαντώντας στο τρίποντο ρεσιτάλ των Βάσκων, οι οποίοι τελικά έκλεισαν το δεκάλεπτο με 6/8 τρίποντα. Για τους ερυθρόλευκους ο φοβερός Ντόρσεϊ είχε 13 πόντους και 3/3 τρίποντα.
A.J desde la línea de 3️⃣— Kosner Baskonia (@Baskonia) September 24, 2026
Hiru, hiru, hiruuu!! pic.twitter.com/SmW0pucfQo
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