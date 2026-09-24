Η Μπασκόνα έβλεπε το καλάθι σαν βαρέλι πίσω από την γραμμή των τριών πόντων στα πρώτα λεπτά κόντρα στον Ολυμπιακό.

Φοβερό ξεκίνημα για τους Βάσκους πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων. Η Μπασκόνια ξεκίνησε το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό με 6/6 τρίποντα δημιουργώντας θέματα στην άμυνα της ομάδας του Μπαρτζώκα.

Τη μεγαλύτερη ζημιά την έκανε ο Σεντεκέρσκις που είχε 3/3 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Πάντως στα τελευταία λεπτά της περιόδου, ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμούς και πέρασε μπροστά.

Τελικά οι Πειραιώτες το έκλεισαν στο 29-36, απαντώντας στο τρίποντο ρεσιτάλ των Βάσκων, οι οποίοι τελικά έκλεισαν το δεκάλεπτο με 6/8 τρίποντα. Για τους ερυθρόλευκους ο φοβερός Ντόρσεϊ είχε 13 πόντους και 3/3 τρίποντα.