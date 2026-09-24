Τρομερά πράγματα έκανε ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στην Μπασκόνια, σκοράροντας 36 πόντους, με εξαιρετικούς Μοντέρο, Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ.

Με το... πόδι πατημένο στο γκάζι, ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της EuroLeague κόντρα στην Μπασκόνια, σοκοράροντας 36 πόντους στην πρώτη περίοδο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, είχε εξαιρετικά ποσοστά στο ξεκίνημα, με (9/11 δίποντα, 81.8%), (3/6 τρίποντα, 50%) και (6/6 βολές, 100%). Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο πρώτος σκόρερ στα πρώτα 10 λεπτά, έχοντας 2/ δίποντα, 3/3 τρίποντα), ενώ ο Βεζένκοβ πρόσθεσε 10 πόντους με (4/4 δίποντα) και 2 ριμπάουντ.

Πολύ καλός ήταν και ο Μοντέρο παρότι δεν σκόραρε, μοιράζοντας 4 ασίστ.