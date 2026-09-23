Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεκινούν αύριο (24/09) τις υποχρεώσεις τους στη EuroLeague. Τι έκαναν οι «αιώνιοι» στην περσινή πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Λίγες ώρες έμειναν πριν το πρώτο τζάμπολ της νέας EuroLeague, με το Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να ρίχνονται με το... καλημέρα στη «μάχη».

Οι δύο ελληνικές ομάδες ξεκινάνε αύριο (24/09) τις υποχρεώσεις τους και αμφότερες θέλουν τη νίκη, προκειμένου να αποκτήσουν ψυχολογία και να ξεκινήσουν με το... δεξί στην πρεμιέρα.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί (24/09, 21:15 LIVE από το Gazzetta) σε ένα... ιστορικό παιχνίδι, καθώς θα είναι το πρώτο επίσημο ματς της EuroLeague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου, έπειτα από 14 χρόνια!

Την περασμένη σεζόν, οι «πράσινοι» είχαν ξεκινήσει θετικά τη σεζόν στη EuroLeague, επικρατώντας της Μπάγερν Μονάχου στο «Telekom Center Athens» με 87-79 με τον Κέντρικ Ναν να κάνει... όργια, έχοντας 21 πόντους και 10 ασίστ! Το ίδιο θέλουν να κάνουν και φέτος, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας.

Στον αντίποδα ο Ολυμπιακός, φέτος όπως και πέρυσι ταξιδεύει στην 1η αγωνιστική στην Ισπανία, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια. Οι «ερυθρόλευκοι», την περασμένη αγωνιστική περίοδο, είχνα παρόμοια πρεμιέρα, καθώς είχαν βρει απέναντί τους, τους Βάσκους.

Μάλιστα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε πάρει τη νίκη σε ένα τρομερό παιχνίδι με 102-96, με τους Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ να πραγματοποιούν τρομερή εμφάνιση.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού, είχε ολοκληρώσει την αναμέτρηση με 24 πόντους, 13 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Σέρβος σέντερ, κυριάρχησε στη ρακέτα με 14 ριμπάουντ, ενώ είχε επίσης και 12 πόντους.

Το ίδιο θέλει να κάνει και φέτος ο Ολυμπιακός, να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα ενόψει της συνέχειας σε EuroLeague και Stoiximan GBL.