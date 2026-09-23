Η Μπασκόνια ανακοίνωσε επίσημα τη λύση του συμβολαίου του Άλεξ Λεν που αποτέλεσε μέλος της οικογένειας των Βάσκων για εννιά ημέρες.

Μόλις εννιά ημέρες παρέμεινε στη Μπασκόνια ο Άλεξ Λεν (33χρ., 2.13μ.), καθώς στη συνέχεια ανακοινώθηκε η λύση του συμβολαίου του με την ομάδα των Βάσκων! Ο Ουκρανός σέντερ υπέγραψε στην ομάδα της Βιτόρια στις 14 Σεπτεμβρίου και μετά από εννιά ημέρες ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας των δυο πλευρών που ήταν διάρκειας δυο ετών.

Η ανακοίνωση της Μπασκόνια αναφέρει:

«Αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές του εξετάσεις κατά την άφιξή του στη Βιτόρια, ο Ουκρανός παίκτης ολοκλήρωσε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Ωστόσο, μετά την προπόνηση, ένιωσε κάποια ενόχληση στο πόδι του, που σχετίζεται με μια περιοχή που είχε ήδη αντιμετωπιστεί κατά την προηγούμενη σεζόν.

Δεδομένης της φύσης και του χρονισμού της ενόχλησης, ο σύλλογος και ο Άλεξ Λεν αποφάσισαν να συμβουλευτούν άλλους ιατρικούς εμπειρογνώμονες για να καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Αυτές οι διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Παρόλο που δεν υπάρχουν ενδείξεις για νέο τραυματισμό, η Μπασκόνια και ο Άλεξ Λεν συμφώνησαν ότι, δεδομένων των συνθηκών και της τρέχουσας φάσης της σεζόν, είναι προς το συμφέρον και των δύο μερών να τερματίσουν αμοιβαία το συμβόλαιό τους. Αυτό θα δώσει στον Άλεξ Λεν τον απαραίτητο χρόνο για να αντιμετωπίσει την ενόχληση και να προετοιμαστεί για το μέλλον του.

Ο Άλεξ Λεν από την μεριά του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον σύλλογο σε όλη αυτή τη διαδικασία: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μπασκόνια, το προσωπικό της, τους παίκτες της και τους οπαδούς της για τον επαγγελματισμό και την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια του σύντομου χρονικού διαστήματος που πέρασα με τον οργανισμό. Τους εύχομαι καλή τύχη αυτή τη σεζόν».

