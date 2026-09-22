Τα γκαρντ μου είναι καλύτερα από τα δικά σου: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και άλλοι 4 που τρομάζουν στη φετινή Euroleague

Το Gazzetta στέκεται στις γραμμές των γκαρντ σε έξι ομάδες της Euroleague που... τρομάζουν. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ντουμπάι, Χάποελ Τελ Αβίβ, Ρεάλ και Φενέρ κλέβουν τις εντυπώσεις.

Η Εuroleague κάνει τζάμπολ στις 24/9 και αρκετές ομάδες έχουν ως στόχο το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη Euroleague πέρυσι και υπάρχουν πολλοί... μνηστήρες που θέλουν να κάτσουν στον θρόνο.

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Ντουμπάι BC, Χάποελ Τελ Αβίβ και Φενέρ έχουν φτιάξει γραμμές γκαρντ που τρομάζουν και το Gazzetta σας παρουσιάζει τι έχουν δημιουργήσει.

Αρχικά ο Παναθηναϊκός έβαλε στη φαρέτρα του τον κορυφαίο παίκτη της Ζάλγκιρις, Φρανσίσκο και έναν από τους πιο κομβικούς της Βαλένθια, τον Μπάντιο. Αν βάλουμε και στην εξίσωση την εμπειρία και την ποιότητα των Σλούκα και Γκράντ, αλλά και τον πυραυλοκίνητο Ναν, τότε το σκηνικό... σοβαρεύει. Στα γκαρντ ο Ζοτς έχει πολλά όπλα στα χέρια του.

Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα έχει ακόμα καλύτερη γραμμή γκαρντ σε σχέση με πέρυσι στη θεωρία και ας έχασε Γουόκαπ. Μοντέρο, Μίλερ-ΜακΙντάιρ μαζί με τον Τζόζεφ στο «1» και Φουρνιέ με Ντόρσεϊ στο «2» συνθέτουν ένα υπέροχο παζλ. Κράτησε τον βασικό κορμό πλην Γουόκαπ και τον... έντυσε με δυο εξαιρετικούς παίκτες σαν τον Μοντέρο και τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Η Ντουμπάι με την έλευση του Γουόκαπ και του Οκόμπο και με την παραμονή Ράιτ και Μούσα, έχει ανέβει επίπεδο σε σχέση με πέρυσι. Από την πλευρά της η Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη κράτησε τον καλό κορμό στα γκαρντ (Μίτσιτς, Μπλέικνι και Μπράιαντ), προσθέτοντας τον πολύπειρο Σατοράνσκι.

H περσινή φιναλίστ, Ρεάλ κράτησε Καμπάτσο και Μαλεντόν για το point guard, ενώ στο «2» δίπλα στον Φελίζ και τον Γιουλ μπήκε και ο Νικ Σμιθ που δίνει άλλη διάσταση στο παιχνίδι των Μαδριλένων.

Τέλος εξαιρετική στα γκαρντ είναι και η Φενέρ. Στους point guards υπάρχουν οι Λάρκιν, Μπάλντγουιν και Φόρεστ σε μια τριάδα που υπόσχεται σπουδαία πράγματα. Ούτε στο «2» πάει πίσω. Χόρτον-Τάκερ που μάγεψε την περσινή σεζόν μετά την πορεία του στο ΝΒΑ, μαζί του και ο Tζούζανγκ που θυμίσει η περίπτωση του τον THT. Και ο απόφοιτος του UCLA είναι σε εξαιρετική ηλικία (25) και δείχνει να προσαρμόζεται εύκολα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

*Στο παρακάτω depth chart των γκαρντ υπάρχουν μόνο οι πρωτοκλασάτοι παίκτες σε κάθε θέση

Παναθηναϊκός

PG: Φρανσίσκο, Σλούκας, Γκραντ

SG:Ναν, Μπάντιο

Ολυμπιακός

PG: Μοντέρο, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τζόζεφ

SG: Φουρνιέ, Ντόρσεϊ

Ντουμπάι BC

PG: Γουόκαπ, Ράιτ

SG: Μούσα, Οκόμπο

Χάποελ Τελ Αβίβ

PG: Μίτσιτς, Σατοράνσκι

SG: Μπράιαντ, Μπλέικνι

Ρεάλ Μαδρίτης

PG: Καμπάτσο, Μαλεντόν

SG: Σμιθ, Φελίζ, Γιουλ

Φενέρ

PG: Λάρκιν, Μπάλντγουιν, Φόρεστ

SG: Χόρτον-Τάκερ, Τζούζανγκ