Ο Ελάιζα Μπράιαντ έκανε ένα ranking με τις ομάδες της EuroLeague ενόψει της νέας σεζόν και έβαλε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Χάποελ Τελ Αβίβ στην κορυφή.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη EuroLeague, όπου την Πέμπτη (24/09) θα γίνει η πρεμιέρα για τη σεζόν 2026-2027. Για μία ακόμη αγωνιστική περίοδο, υπάρχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, μιας και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έχουν θέσει ψηλά τον πήχη.

Ο Ελάιζα Μπράιαντ, της Χάποελ Τελ Αβίβ, ανέβασε ένα βίντεο στο προσωπικό του προφίλ στο YouTube, στο οποίο έκανε ranking τις ομάδες της διοργάνωσης. Σαν κορυφαίες, επέλεξε τρεις.

Την ομάδα του (

), τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Στον... πάτο της λίστας, βρίσκονται οι Μπασκόνια, Παρί, Βιλερμπάν και Βίρτους Μπολόνια.