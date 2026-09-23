EuroLeague: Οι κορυφαίες ομάδες για τον Ελάιζα Μπράιαντ
Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη EuroLeague, όπου την Πέμπτη (24/09) θα γίνει η πρεμιέρα για τη σεζόν 2026-2027. Για μία ακόμη αγωνιστική περίοδο, υπάρχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, μιας και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έχουν θέσει ψηλά τον πήχη.
Ο Ελάιζα Μπράιαντ, της Χάποελ Τελ Αβίβ, ανέβασε ένα βίντεο στο προσωπικό του προφίλ στο YouTube, στο οποίο έκανε ranking τις ομάδες της διοργάνωσης. Σαν κορυφαίες, επέλεξε τρεις.
Την ομάδα του (
), τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Στον... πάτο της λίστας, βρίσκονται οι Μπασκόνια, Παρί, Βιλερμπάν και Βίρτους Μπολόνια.
Δείτε το βίντεο του Μπράιαντ
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