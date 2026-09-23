Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε σωστά την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ και όπως επιβεβαίωσε ο ατζέντης του παίκτη, το κέρδος των «ερυθρόλευκων» ήταν πολύ μεγάλο.

Ο Ολυμπιακός μετά τις δύο προσθήκες που έκανε στους point guard (Μοντέρο και ΜακΙντάιρ), είχε να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα με τον Τόμας Γουόκαπ. Παρότι είχε συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο με την ομάδα, αποφάσισε με έναν όχι σωστό τρόπο, να ζητήσει να αποχωρήσει.

Μίλησε με την Ντουμπάι BC και δεν εμφανίστηκε στην πρώτη μάζωξη του Ολυμπιακού, για τη νέα σεζόν. Η υπόθεση είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις και οι Πειραιώτες σε καμία περίπτωση δεν θέλανε να τον δώσουν, δίχως να έχουν κάποιο κέρδος από την όλη υπόθεση.

Από την πρώτη μέρα που προέκυψε το ενδιαφέρον της ομάδας των ΗΑΕ, οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν την ίδια στάση. Διαχειρίστηκαν με πολύ σωστό τρόπο την όλη διαδικασία και στο τέλος της ημέρας, πήρανε αυτό που θέλανε.

Τα οικονομικά δεδομένα, ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, καθώς έβαλε στα ταμεία του, μόνο από το buy out του παίκτη, ένα ποσό που αγγίζει τα 2.6 εκατ. ευρώ. Όπως επιβεβαίωσε και ο ατζέντης του Γουόκαπ, Ντέιβιντ Κάρο, σε συνέντευξή του στην «AS», η συμφωνία αυτή «αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μεταγραφική αποζημίωση στην ιστορία της EuroLeague».

Το ότι η Ντουμπάι έφτασε σε τόσα υψηλά νούμερα, ενώ είχε ξεκινήσει την πρότασή της, στα 500 χιλιάδες ευρώ, δείχνει το πόσο σωστά, κινήθηκαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για να πάρουν αυτό που θέλουν.