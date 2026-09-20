Πάρκερ: «Ο Φρανσίσκο πίστεψε στο project μου, ήταν πρόθυμος να περιμένει...»

Ο Τόνι Πάρκερ παραχώρησε συνέντευξη σε γαλλικό μέσο και αναφέρθηκε στο project της Βιλερμπάν που... ναυάγησε, ενώ τοποθετήθηκε και για τον Σιλβέιν Φρανσίσκο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Firts Team», ο Τόνι Πάρκερ αναφέρθηκε στο φιλόδοξο project της Βιλερμπάν που... ναυάγησε.

Ο Γάλλος μεγαλομέτοχος του συλλόγου, τόνισε πως «πλήρωσα» το τίμημα για όσα συνέβησαν με τη Μονακό, ενώ μίλησε και για το ενδιαφέρον των αδελφών Μπας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τόνι Πάρκερ:

«Νομίζω ότι πληρώνουμε λίγο το τίμημα όσων συνέβησαν με τη Μονακό. Η DNCCG (αρμόδια επιτροπή οικονομικού ελέγχου του επαγγελματικού μπάσκετ στη Γαλλία) ήθελε ουσιαστικά να μη ρισκάρει καθόλου με ένα project τέτοιου μεγέθους.

Τέτοια projects χρειάζονται χρόνο, καθώς στη συνέχεια εμπλέκονται οι δικηγόροι και υπάρχουν αμέτρητες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Με όλες τις απαιτήσεις και τις εγγυήσεις που ζητούσε η DNCCG, δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε εγκαίρως όλες τις διαδικασίες και να υλοποιήσουμε το αρχικό μας πλάνο», εξήγησε.

Για το ενδιαφέρον από τα αδέλδια Μπας:

«Οι συζητήσεις είναι περισσότερο από προχωρημένες. Δεν μπορώ να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, καθώς έχω υπογράψει NDA. Είναι όμως γνωστό ότι έχουν έρθει στη Λιόν και πως είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συζητάμε», τόνισε.

Για το αν θα επανέλθει με πλάνο την επόμενη σεζόν

«Αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό μερικές φορές μπορεί να αισθάνεσαι ότι είναι λίγο άδικο όταν βλέπεις όλα όσα συμβαίνουν και όλα όσα λέγονται».

Για τον Σιλβέιν Φρανσίσκο:

«Ο Σιλβέν ήταν απίστευτος. Πρώτα απ' όλα, πίστεψε στο project μου, επέστρεψε στη Γαλλία και θέλησε να βοηθήσει το γαλλικό μπάσκετ. Είχαμε ουσιαστικά το ίδιο όνειρο: να δούμε μια γαλλική ομάδα να κατακτά την EuroLeague.

Δεν ήταν εύκολο να τον πάρω τηλέφωνο και να του πω ότι τελικά το project θα μεταφερόταν ουσιαστικά για έναν χρόνο αργότερα.

Ήταν πρόθυμος να περιμένει περισσότερο. Όμως δεν ήθελα να πάρω κανένα ρίσκο, γιατί στα 28 του ένα τέτοιο συμβόλαιο μπορεί ουσιαστικά να είναι το συμβόλαιο της ζωής του. Πιστεύω ότι έχει τη νοοτροπία να θέλει να βοηθήσει το γαλλικό μπάσκετ. Θα δούμε τι θα συμβεί σε έναν χρόνο».

