Ο Τόνι Πάρκερ μίλησε ξανά για την κατάσταση στη Βιλερμπάν, έπειτα από την διαλυτική εικόνα του προηγούμενου διαστήματος και υπογράμμισε πως το μπάτζετ θα είναι στα 24 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.

Η Βιλερμπάν έζησε έναν εφιάλτη πριν από λίγο καιρό και ο Τόνι Πάρκερ στο περιθώριο της έναρξης της προετοιμασίας της ομάδας τοποθετήθηκε ξανά για τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί και για το μπάτζετ που αυξήθηκε κατά 30% σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Ο πρόεδρος και προπονητής της γαλλικής ομάδας αναφέρθηκε στο πλάνο που είναι μακροπρόθεσμο, με στόχο τη δημιουργία ενός συλλόγου που θα πρωταγωνιστεί τα επόμενα χρόνια.

«Καταλαβαίνω την απογοήτευση σχετικά με αυτά που είχαμε αρχικά σχεδιάσει να υλοποιήσουμε. Είμαι ένας άνθρωπος που ονειρεύεται μεγάλα πράγματα. Προσπαθώ να κινηθώ γρήγορα και να αλλάξω τα δεδομένα. Όταν είσαι πρωτοπόρος, όμως, είναι πάντα δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να υλοποιήσεις μεγάλα πρότζεκτ στη Γαλλία. Γνωρίζετε την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα» δήλωσε αρχικά ο Τόνι Πάρκερ.

Και συνέχισε: «Όμως, ένας προϋπολογισμός 24 εκατομμυρίων ευρώ είναι κατά 6 εκατομμύρια μεγαλύτερος από πέρυσι, δηλαδή πρόκειται για αύξηση σχεδόν 30%. Πόσες εταιρείες στη Γαλλία έχουν πετύχει κάτι περισσότερο από αυτό; Έχουμε το μεγαλύτερο μπάτζετ στο γαλλικό μπάσκετ.

Έχω την τύχη να έχω πολύ καλούς ανθρώπους γύρω μου. Είτε πρόκειται για το front office, με τον Μισέλ Βεϊρονέ, τον Σαρλ Καουντί και τον Φλοράν Πιετρούς. Θέλουν απλώς να επικεντρώνομαι στο παρκέ και στη δουλειά μου ως προπονητής.

Ο στόχος είναι να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε τον σύλλογο. Θέλω να είμαι εδώ για τα επόμενα 15-20 χρόνια και όχι να ζήσουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που συνέβη στη Μονακό.

Το σημαντικότερο είναι να δημιουργήσουμε ένα πρότζεκτ που θα έχει διάρκεια στον χρόνο. Και αν όλα μεταφερθούν κατά έναν χρόνο, έτσι είναι. Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο».