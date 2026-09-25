Ο προπονητής Τόνι Πάρκερ όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί: «Παίξτε γ@@@ άμυνα! Θέλω να κερδίσω αυτό το γ@@@ ματς»

Ο Τόνι Πάρκερ άστραψε και βρόντηξε στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στην αναμέτρηση της Βιλερμπάν με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ημίχρονο στην «LDLC Arena» της Λυών. Βιλερμπάν - Μακάμπι 42-32. Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ έβγαλε ενέργεια στην άμυνα έχοντας υποχρεώσει τους Ισραηλινούς στους 32 πόντους.

Παρόλα αυτά ο Τόνι Πάρκερ ήταν έξαλλος. Ήθελε το κάτι παραπάνω από τους παίκτες του. Ήθελε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Και... ξέσπασε κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας.

Μιλώντας έξω από τα δόντια, ο θρύλος των Σαν Αντόνιο Σπερς και νυν τεχνικός της Βιλερμπάν είπε στους παίκτες του: «Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Είναι να παίζουμε γα@@@η άμυνα! Να σέβεστε τι λέμε με τον προπονητή. Μην κάνετε οτιδήποτε θέλετε. Αν όχι τότε θα καθίσετε δίπλα μου στον πάγκο γιατί θέλω να κερδίσω αυτό το γα@@@@ο παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κάνουμε ηλίθια λάθη. Στην επίθεση κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Να εκτελούμε τα plays μας και θα είμαστε μια χαρά. Θα κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι χάρη στην άμυνά μας. Όσο παίζουμε άμυνα και τους σταματάμε θα είμαστε μια χαρά. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω να βρίσκονται στο παρκέ πέντε παίκτες οι οποίοι θα παίζουν σκληρά, με ενέργεια και να ακούτε σε ό,τι λέμε. Απλά να μας εμπιστεύεστε. Πάμε!» ήταν τα λόγια του Τόνι Πάρκερ.

Τελικό σκορ; Βιλερμπάν - Μακάμπι 84-74 και νίκη της ομάδας του. Όπως ακριβώς το ήθελε. Όπως ακριβώς το ζήτησε! Και έχοντας υποχρεώσει την ομάδα του Τελ Αβίβ σε μόλις 7/29 τρίποντα.