Η Βιλερμπάν μπήκε με το δεξί στη φετινή Euroleague επικρατώντας με 84-74 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Λιόν. Εκπληκτική παράσταση από το δίδυμο των πρώην NBAers, Κράουντερ, Μιλς.

Το ότι οι Τζέι Κράουντερ και Πάτι Μιλς είναι παιχταράδες ήταν γνωστό. Το ότι έχουν στην πλάτη τους μια πολυετή καριέρα με διακρίσεις στο NBA επίσης ήταν γνωστό. Οι δύο «γερόλυκοι» λοιπόν της Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ φρόντισαν να το ξαναθυμίσουν στο μπασκετικό κοινό, στη νικηφόρα πρεμιέρα του συλλόγου της Λιόν, κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (84-74), στην παρθενική χρονιά των δύο αθλητών στη Euroleague.

O «TP» ύστερα από ένα ταραχώδες καλοκαίρι με το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο περιήλθε η ASVEL, φρόντισε να χτίσει την ομάδα του γύρω από δύο παίκτες-σταθερές εγνωσμένης αξίας, παρά το μεγάλο μ.ό ηλικίας τους. Ο Γάλλος θρύλος της καλαθοσφαίρισης, που είναι πρόεδρος και ηγέτης της Βιλερμπάν, έκανε κάτοικους Γαλλίας τους Τζέι Κράουντερ και Πάτι Μιλς. Δύο παίκτες με πολλά... χιλιόμετρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Με τον δεύτερο μάλιστα ο Πάρκερ υπήρξε συμπαίκτης και πρωταθλητής με τους Σπερς του Πόποβιτς, το 2014.

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Αμφότεροι, φρόντισαν να τον βγάλουν ασπροπρόσωπο με το... καλημέρα. Ο σύλλογος της Λιόν ξεκίνησε υποδειγματικά τη Euroleague απέναντι στην ομάδα του Κάτας, με το εν λόγω δίδυμο να δεσπόζει. Ο 36χρονος Κράουντερ σημείωσε 19 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, σε 24:52.

Ο 38χρονος Πάτι Μιλς «έκοβε και έραβε» στην περιφέρεια με 15 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ, σε 23:49 παίρνοντας την ομάδα τους από το... χεράκι προς την τελική επικράτηση.