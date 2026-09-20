Βιλντόζα στο Gazzetta: «Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν - Απίστευτο να είμαι αυτός για τον οποίο όλοι μιλούν!»

Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε στο Gazzetta στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και θυμήθηκε τις στιγμές του στην Ελλάδα, ενώ τοποθετήθηκε για το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί στους μεγαλύτερους... αιώνιους αντιπάλους.

Ολοκληρώθηκε το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» με τον Παναθηναϊκό να αναδεικνύεται νικητής μετά τον τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Στη διοργάνωση που διεξήχθη στο Telekom Center Athens συμμετείχαν επίσης η Παρτίζαν και η Μπουργκ που τέθηκαν αντιμέτωπες στον μικρό τελικό.

Στο... στρατόπεδο των Σέρβων εκείνος που ξεχωρίζει δεν είναι άλλος από τον Λούκα Βιλντόζα. Ο Αργεντίνος γκαρντ είναι γνωστός στους Έλληνες φιλάθλους από το διάστημα που αγωνίστησε σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενώ πλέον ως παίκτης της Παρτίζαν θα έχει αγωνιστεί και στους δύο «αιώνιους» αντιπάλους του Βελιγραδίου, καθώς προηγείται το πέρασμά του από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Βιλντόζα μίλησε στο Gazzetta για το νέο βήμα στην καριέρα του, τα συναισθήματά του κάθε φορά που βρίσκεται στην Ελλάδα και μπροστά στους Έλληνες φιλάθλους, αλλά και για τις αντιδράσεις που λαμβάνει ως παίκτης που έχει περάσει από τους μεγαλύτερους αντιπάλους στην Ευρώπη σε επίπεδο συλλόγων.

👀 Λούκα Βιλντόζα στο Gazzetta: «Χαρούμενος που εκπροσώπησα Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν - Είναι απίστευτο να είμαι αυτός για τον οποίο όλοι μιλούν»



🗣️ Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε στο Gazzetta στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και θυμήθηκε τις… pic.twitter.com/FeeqIMyxtW — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 20, 2026

Ο Λούκα Βιλντόζα στο Gazzetta

Για τις σκέψεις του στο νέο του ξεκίνημα με την Παρτίζαν: «Νιώθω καλά, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, που εκπροσωπώ την Παρτίζαν. Είναι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, που είμαι με τα παιδιά και που ξέρω ότι με εμπιστεύονται. Είμαι ενθουσιασμένος».

Για το γεγονός ότι έχει περάσει από πολλές ομάδες με μεγάλη αντιπαλότητα στην καριέρα του: «Για να είμαι ειλικρινής, όλα είναι θετικά, εκτός από τον Ερυθρό Αστέρα φέτος. Αλλά νομίζω ότι πέρασα πολύ καλά εδώ με τον Παναθηναϊκό. Τα κερδίσαμε όλα. Στον Ολυμπιακό νομίζω ότι έπαιξα καλά και φτάσαμε στο Final Four, αλλά δεν καταφέραμε να το κερδίσουμε. Ταυτόχρονα, ήμουν χαρούμενος που εκπροσώπησα αυτές τις φανέλες και τώρα είμαι χαρούμενος που εκπροσωπώ την Παρτίζαν. Και για μένα, το να είμαι αυτός ο παίκτης δεν είναι δύσκολο. Είναι τιμή μου να εκπροσωπώ μια τόσο μεγάλη ομάδα».

Για τα συναισθήματά του κάθε φορά που επιστρέφει στην Ελλάδα: «Νιώθω καλά. Αγαπώ την Αθήνα, αγαπώ τον ελληνικό λαό. Και δεν ξέρω... Οι Έλληνες έχουν μια ενέργεια, μου βγάζουν μια ενέργεια που δεν μπορώ να εξηγήσω. Ειδικά τώρα που είμαι εδώ με τα παιδιά του Παναθηναϊκού, που συναντώ το επιτελείο και τους παίκτες. Για μένα είναι απίστευτο να είμαι αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο όλοι μιλούν, να μοιράζομαι αγάπη και αναμνήσεις από τότε. Για μένα είναι εκπληκτικό. Νομίζω ότι άφησα καλή εντύπωση, οπότε νιώθω καλά».

Για τους προσωπικούς του στόχους και την εικόνα της Παρτίζαν: «Νομίζω ότι πέρυσι πέρασαν δύσκολα, αλλά είμαι εδώ για να αλλάξουμε την εικόνα, να αλλάξουμε την κατάσταση, να αλλάξουμε τα πάντα. Νομίζω ότι με τον προπονητή, αν βρούμε τη χημεία μας, μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Δεν λέω ότι θα κερδίσουμε τη EuroLeague, γιατί αυτό θα ήταν ψέμα. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, θέλουμε να εκπροσωπήσουμε αυτόν τον σύλλογο, θέλουμε να παίξουμε στο 100%. Να κάνουμε τους φιλάθλους να μας αγαπήσουν ξανά ως παίκτες».