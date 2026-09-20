Ο Γιώργος Κούβαρης στέκεται σε μια φάση που προκάλεσε τον έντονο πανηγυρισμό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δείχνοντας τα όσα θέλει να εμφυσήσει στον δικό του Παναθηναϊκό, ενώ βγάζει το καπέλο στον ΠΑΟΚ και στην προσπάθεια που κάνει για την δική του αντεπίθεση.

«Έλα μωρέ τώρα, ποιος ΠΑΟΚ;» Δεν το λέω εγώ. Το άκουσα. Και ακούστηκε από φιλάθλους οι οποίοι ήθελαν να ασκήσουν κριτική για τη δυναμική των αντιπάλων του Παναθηναϊκού στα φιλικά προετοιμασίας. Ότι -και καλά- δεν «δοκιμάστηκε» η ομάδα στα δύσκολα όπως το έκανε ο Ολυμπιακός στα τουρνουά και στο Super Cup της Euroleague όπου και έλαβε μέρος στο Άμπου Ντάμπι.

Ε, αν νομίζουν κάποιοι ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι εύκολος αντίπαλος τη νέα σεζόν και ότι οι «αιώνιοι» θα έχουν κυκλωμένη τη νίκη κάθε φορά που θα τον αντιμετωπίζουν, τότε… κούνια που τους κούναγε. Κάτι καλό χτίζεται από τον Τρινκιέρι στη Θεσσαλονίκη. Κάτι πολύ καλό για την ακρίβεια. Στην τελική ήταν τυχαίο ότι πριν από το ματς με τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ μετρούσε 7/7 στα φιλικά και έχοντας κερδίσει και ομάδες της Euroleague όπως η Αρμάνι Μιλάνο και η Παρτίζαν;

Θα μου πείτε φιλικά είναι όπου το αποτέλεσμα δεν έχει καμία σημασία. Δεκτόν. Όμως όταν μια ομάδα είναι σχεδόν στην αφάνεια τα τελευταία πολλά χρόνια και ξαφνικά κάνει το «μπαμ» και φτάνει στο σημείο να μπαίνει στην ίδια πρόταση και στην ίδια εξίσωση με ομάδες (έστω και από το δευτερότριτο ράφι) της Euroleague, τοτε είναι -αν μη τι άλλο- άξιο αναφοράς και υπογράμμισης.

Καλώς και έβαλε δύσκολα ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό

Α! Και για να απαντήσω στο ερώτημα που υπάρχει αναφορικά με την δυναμική των αντιπάλων του Παναθηναϊκού στα φιλικά. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν ήθελε πολλά ταξίδια και μετακινήσεις. Ήθελε (και θέλει) προπονήσεις στο T-Center. Δεν ήθελε να χάνονται μέρες και εργατοώρες σε ταξίδια. Και από τη στιγμή που οι περισσότερες ομάδες είχαν «κλείσει» τα φιλικά τους ενώ στο ίδιο διάστημα διεξάγονται τα περισσότερα Super Cup ανά την Ευρώπη, ήταν και δύσκολο να προσκληθεί ομάδα με τα ανάλογα χαρακτηριστικά.

Αν και ξαναλέω. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι μια εν δυνάμει ομάδα της Euroleague, η οποία δουλεύει καλά και όπως φαίνεται θα πρωταγωνιστήσει όσον αφορά τους στόχους που έχουν οριοθετήσει οι άνθρωποι της ομάδας. Προσωπικά μου άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις αλλά μένει να δούμε πώς θα καταφέρει να έχει διάρκεια, συνέπεια και σταθερότητα στην δύσκολη σεζόν που έρχεται.

Η παρουσία του Τσέντι Όσμαν «υπόσχεται» πολλά, αλλά χρειάζονται και πολλά περισσότερα. Μιλάμε για παικταρά, έτσι; Για το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος να ισχυριστεί το αντίθετο. Το γιατί δεν έμεινε στον Παναθηναϊκό έχει σηκώσει πολύ κουβέντα. Για παράδειγμα αν είχε μείνει ο Όσμαν δεν θα είχε αποκτηθεί ποτέ ο Φρανσίσκο, αλλά ένας παίκτης τύπου... Αβράμοβιτς. Όχι πρωταγωνιστής αλλά ρολίστας που θα έκανε την δουλειά στο point guard.

Ας αφήσω προς το παρόν τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ πέρασε ένα πιο δύσκολο τεστ σε σχέση με αυτά κόντρα σε ΑΕΚ, Σουμπότιτσα και Μπουργκ. Ο Ομπράντοβιτς και το team του θα έχουν κρατήσει πολλές σημειώσεις τις οποίες θα αναλύσουν και θα προσπαθήσουν να διορθώσουν κάποια κακώς κείμενα. Περισσότερο έλλειψη συγκέντρωσης είδα σε κάποια σημεία του αγώνα, παρά τακτικά λάθη. Θα μπορούσαν οι «πράσινοι» να κερδίσουν πιο εύκολα. Όπως και θα μπορούσαν να είχαν χάσει εάν έχαναν παντελώς την συγκέντρωση τους. Στην τελική για έναν προπονητή και το team του, καλύτερα να κοντράρεται από αντίπαλο παρά να κερδίσει με 20 και 30 πόντους διαφορά.

You want it? Come and get it

Αυτό που τονίζω και λέω σε κάθε άρθρο και σε κάθε εκπομπή του Gazzetta είναι ότι φέτος η «σταθερά» της ομάδας θα είναι άμυνα. Από εκεί και θα ξεκινάει και εκεί θα τελειώνει ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η επίθεση; Θα έρχεται από μόνη της. Ζητούμενο είναι η στοχοπροσήλωση στην άμυνα και η διάθεση που θα δείχνουν οι παίκτες για κάθε φάση, για κάθε κατοχή και για κάθε μπάλα.

Αυτά θα κάνουν πρωτίστως χαρούμενο τον Σέρβο προπονητή. Και δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη φάση στα 32’’ πριν από το τέλος του αγώνα. Η μπάλα αποτέλεσε το… μήλο της έριδος για όλους τους παίκτες των δύο ομάδων οι οποίοι έκαναν συνεχόμενα μακροβούτια για να σώσουν την κατοχή μέχρι που κατέληξε στο φάουλ πάνω στον (για άλλη μια φορά εξαιρετικό) Λευτέρη Μαντζούκα. Ο Ζοτς ξέσπασε. Πανηγύρισε έξαλλα με σφιγμένη γροθιά.

Ποιος; Ο Ομπράντοβιτς! Σπάνια τον βλέπουμε να είναι τόσο εκδηλωτικός (όπως σ’ ένα ματς στο Βελιγράδι ως προπονητής της Παρτίζαν). Και πανηγύρισε σε φιλικό παιχνίδι. Γιατί; Επειδή έβλεπε τους παίκτες του να βγάζουν αυταπάρνηση και να αρνούνται να «χαρίσουν» κάποια κατοχή χωρίς να τα δώσουν όλα.

Το «brain wash» του Ομπράντοβιτς

Αυτή η νοοτροπία έλειπε όλα αυτά τα χρόνια από τον Παναθηναϊκό. Και σίγουρα τα πάντα ξεκινούν από την προπόνηση. Τις κατ ίδιαν συνομιλίες. Από το «brain wash» που κάνει ο Ζέλικο επί καθημερινής βάσης στους παίκτες του ώστε να βγάζουν τον καλύτερό τους εαυτό καταλαβαίνοντας στο έπακρο τη φιλοσοφία του. Και το κάνει για τον καθένα ξεχωριστά. Τι; Μόνο επειδή είναι εξαιρετικός προπονητής λογίζεται ως ο GOAT των πάγκων (και σε αυτό δεν χωρεί καμία αμφισβήτηση) στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ; Είναι πολλά περισσότερα.

Αν και δεν μου αρέσει να μπαίνω σε διαδικασία συγκρίσεων, δεν γίνεται να μην αναφέρω και πάλι αυτήν την επαφή που έχει με τους παίκτες την ώρα του αγώνα! Διακοπή; «Ελάτε να σας μιλήσω και να σας διορθώσω». Αλλαγή; Μερικές οδηγίες πριν καθίσει ο παίκτης στον πάγκο, κάποιες παρατηρήσεις και ένα πατρικό χτύπημα στην πλάτη. Εμψύχωση. Εμπιστοσύνη. Αυτά θέλει ο παίκτης για να βγάζει τον καλύτερο του εαυτό και να παίζει ΚΑΙ για τον προπονητή του.

Τώρα τελείωσαν οι δοκιμές στα φιλικά. Οποιαδήποτε άλλη διόρθωση θα γίνει στις επόμενες προπονήσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν από αύριο. Όταν και θα ξεκινήσει η προετοιμασία για την πρεμιέρα των επίσημων και του πρώτου αγώνα της Euroleague με αντίπαλο την Παρί στο T-Center πριν ακολουθήσει το Super Cup στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Περιστέρι.

ΥΓ: Για τον Μαντζούκα τα είπα χθες, τα ανέφερα και σήμερα. Όμως ρε συ Μπόνγκα… τι φαινόμενο είσαι εσύ; Το παλικάρι δεν παίζεται. Είναι παντού. Νομίζεις ότι είναι πέντε Μπόνγκα μέσα στην πεντάδα. Αν λέγαμε ότι ο Τζέριαν Γκραντ ήταν ο «glue guy» του Παναθηναϊκού όλα αυτά τα χρόνια, τότε ο Ίζακ Μπόνγκα θα είναι ο «super glue guy». Μπορεί να φέρει ισορροπία χάρη στην πληθωρική του παρουσία σε οποιαδήποτε σχήμα επιλέξει ο Ζοτς. Τρο-με-ρος.