Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ολυμπιακός - ΑΕΚ, το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και οι μάχες του Nations League

Μανώλης Μακρόπουλος
Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ολυμπιακός - ΑΕΚ, το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και οι μάχες του Nations League

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (26/9) αθλητικών γεγονότων.

Σάββατο σήμερα (26/9) και το τηλεοπτικό μενού όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις περιλαμβάνει τόσο ποδόσφαιρο, όσο και μπάσκετ, με το Super Cup Ελλάδας στο επίκεντρο.

Η αρχή άλλωστε γίνεται εκεί, καθώς στις 16:45 (ΣΚΑΙ) στο κλειστό του Περιστερίου, Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα δώσουν μάχη για το πρώτο εισιτήριο του τελικού. Ακολουθεί στις 21:00 (ΣΚΑΙ) ο δεύτερος ημιτελικός, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Τώρα στα του ποδοσφαίρου, το Nations League έχει την τιμητική του, αφού συνολικά υπάρχουν 10 αναμετρήσεις που θα καλυφθούν τηλεοπτικά, με εκείνη της Αγγλίας κόντρα στην Ισπανία (21:45, ALPHA/Novasports Prime) να ξεχωρίζει. Παράλληλα, υπάρχει και το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας Κ21 με τη Γεωργία εκτός έδρας (18:00, ΕΡΤ2 Σπορ) για τα προκριματικά του Euro.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας

  • Σλοβενία - Σκωτία (16:00, Novasports Prime)
  • Ολυμπιακός - ΑΕΚ (16:45, ΣΚΑΙ)
  • Γεωργία - Ελλάδα (18:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
  • Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (21:00, ΣΚΑΙ)
  • Αγγλία - Ισπανία (21:45, Alpha/Novasports Prime)
  • Β. Μακεδονία - Ελβετία (21:45, Novasports 5)
  • Τσεχία - Κροατία (21:45, Novasports 3)
  • Τελικός Eurovolley 2026 Πολωνία - Γαλλία (22:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPER CUP ΕΛΛΑΔΑΣ Τελευταία Νέα