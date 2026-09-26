Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (26/9) αθλητικών γεγονότων.

Σάββατο σήμερα (26/9) και το τηλεοπτικό μενού όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις περιλαμβάνει τόσο ποδόσφαιρο, όσο και μπάσκετ, με το Super Cup Ελλάδας στο επίκεντρο.

Η αρχή άλλωστε γίνεται εκεί, καθώς στις 16:45 (ΣΚΑΙ) στο κλειστό του Περιστερίου, Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα δώσουν μάχη για το πρώτο εισιτήριο του τελικού. Ακολουθεί στις 21:00 (ΣΚΑΙ) ο δεύτερος ημιτελικός, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Τώρα στα του ποδοσφαίρου, το Nations League έχει την τιμητική του, αφού συνολικά υπάρχουν 10 αναμετρήσεις που θα καλυφθούν τηλεοπτικά, με εκείνη της Αγγλίας κόντρα στην Ισπανία (21:45, ALPHA/Novasports Prime) να ξεχωρίζει. Παράλληλα, υπάρχει και το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας Κ21 με τη Γεωργία εκτός έδρας (18:00, ΕΡΤ2 Σπορ) για τα προκριματικά του Euro.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας