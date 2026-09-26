Super Cup: Που θα δείτε τα Ολυμπιακός-ΑΕΚ και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΚ (16:45) και ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ (21:00) στους ημιτελικούς του Super Cup. Που θα δείτε τα ματς.

Έφτασε η στιγμή. Τζάμπολ κάνει το Super Cup στο Περιστέρι το Σάββατο 26/9. Στον πρώτο ημιτελικό ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ στις 16:45, ενώ στις 21:00 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Και τα δύο ματς θα μεταδοθούν από τον ΣΚΑΪ.

Για τον Παναθηναϊκό οι επτά διαθέσιμοι ξένοι είναι οι Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Γκραντ, Λεσόρ, Χουάντσο και Γιαμπουσέλε, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να «κοπεί»

Για τον ΠΑΟΚ είναι όλοι διαθέσιμοι. Έτσι η αποστολή του ΠΑΟΚ αποτελείται από τους: Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκη, Φόστερ, Περσίδη, Φίλλιο, Μουρ, Καλάθη, Μπαζίνα.

Οι Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, Μοντέρο, ΜακΙντάι, Γουόρντ και Χολ, είναι αγωνιστικά, οι πιο πιθανές επιλογές για να αποτελέσουν τους ξένους του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ.

Από την πλευρά της η Ένωση έχει σημαντικές απουσίες στη frontline, αφού θα λείψουν οι Μπράουν, Φίζελ και Γουίλιαμς. Έτσι όπως όλα δείχνουν η εξάδα των ξένων θα αποτελείται από τους Μπάρτλεϊ, Τζόζεφ, Νόλεϊ, Λεκαβίτσιους, Πίνκνεϊ και Ερτέλ.