Ύστερα από ένα παιχνίδι που θύμιζε... επίσημο και και όχι φιλικό, ο Παναθηναϊκός πήρε δια πυρός και σιδήρου τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ με 87-81 και κατέκτησε την 1η θέση στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Σκηνές από τα... προσεχώς στο ελληνικό πρωτάθλημα εκτυλίχθηκαν στον μεγάλο τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος» μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ και αυτό διότι ο «δικέφαλος του βορρά» άφησε άριστες εντυπώσεις και απέδειξε ότι θα αποτελέσει από φέτος μεγάλο ανταγωνιστή των αιωνίων αντιπάλων.

Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε τις... λεπτομέρειες στα τελευταία δευτερόλεπτα προκειμένου να φτάσει στην τελική επικράτηση, έχοντας ως κορυφαίο τον Ίζακ Μπόνγκα ο οποίος είχε «γεμάτο» παιχνίδι με 14 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Ματίας Λεσόρ με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 17 πόντους ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Μπάντιο (12π.) και Μαντζούκας (10π.)

Για τον ΠΑΟΚ, ο Τσεντι Όσμαν είχε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ στην επιστροφή του ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού ενώ άλλους 15 πόντους πέτυχε ο Μάρκους Φόστερ.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Διόλου τυχαία δεν ήταν τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ στα φιλικά καθώς πριν από το τζάμπολ του τελικού του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» μετρούσε επτά νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Και βάλθηκε να δικαιολογήσει τις πολύ καλές του εμφανίσεις με το τζάμπολ του αγώνα. Ο Ομπράντοβιτς εμπιστεύθηκε αρχικά την ίδια πεντάδα (Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Μαντζούκα, Γιαμπουσέλε, Μήτογλου) όπως και στο ματς με την Μπουργκ, ενώ ο Τρινκιέρι είχε επιλέξει τους Όσμαν, Ομορούγι, Χάτζινς, Χουγκάζ, Φόστερ. Ο «δικέφαλος» ξεκίνησε πολύ καλά το ματς και βρέθηκε στο +6 (7-13) έχοντας περιορίσει αρκετά την δράση των γηπεδούχων στο «πέντε εναντίον πέντε» παιχνίδι.

Όμως από τη στιγμή που πάτησε στο Glass Floor η τριάδα των Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα και σε συνδυασμό με τους Χουάντσο-Λεσόρ άλλαξε η εικόνα του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός έγινε πιο σκληρός, ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να φτάσει στο καλάθι του «τριφυλλιού» και με επιμέρους 21-8 το σκορ έγινε 28-26 λίγο μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου (19-21).

Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός είχε 3/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα και 3 ασίστ για 4 λάθη, ενώ ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα 6/12 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 5 τελικές πάσες για τρία λάθη. Η παρουσία του Φρανσίσκο έδινε ισορροπία στην επίθεση (13π., 2/2διπ., 2/3τρ., 3/3β., 3ασ.), την ώρα που για λογαριασμό του ΠΑΟΚ είχαν ξεχωρίσει οι Φόστερ (9π., 1/2διπ., 2/3τρ., 1/3β.) και Καλάθης (7π., 4ριμπ.) Ειδικά από τη στιγμή που ο… τρακαρισμένος Όσμαν είχε μείνει στα ρηχά (5π., 2/7 σουτ).

Το πρώτο ημίχρονο (43-41) έκλεισε με τον Επτάστερο να είχε 7/14 δίποντα, 8/14 τρίποντα, 5/8 βολές, 12-4 ριμπάουντ και 9 ασίστ για 8 λάθη, ενώ οι Θεσσαλονικείς 11/22 δίποντα αντίστοιχα, 4/12 τρίποντα, 7/10 βολές, 11-6 ριμπάουντ, 7 τελικές πάσες, 4 κλεψίματα και ισάριθμα λάθη.

Μετά το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα με 49-41 ύστερα από τρίποντα των Γιαμπουσέλε και Μπάντιο χάρη στον αλτρουισμό και την έξτρα πάσα του Μαντζούκα αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν και αρκετά για να κρατήσουν το πράσινο μομέντουμ στο παιχνίδι.

Μετά το τάμ άουτ του Τρινκιέρι τα πάντα δούλεψαν ρολόι για τον «Δικέφαλο» και στις δύο πλευρές του παρκέ. Σε πρώτη φάση έτρεξε σερί 10-0 το οποίο μετατράπηκε σε επιμέρους 16-2 (!) έχοντας μπει για τα καλά στην εξίσωση και ο (σχεδόν άφαντος έως εκείνο το σημείο) Τσέντι Όσμαν με αποτέλεσμα να προηγηθεί ο ΠΑΟΚ με 51-57!

Οι «πράσινοι» είχαν πολλά προβλήματα σ΄ εκείνο το χρονικό διάστημα του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να είχε πάρει άριστα! Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και προηγήθηκε με τη λήξη της 3ης περιόδου με 61-60 έχοντας στο σύνολο 10/20 δίποντα, 11/22 τρίποντα, 8/13 βολές, 19-6 ριμπάουντ και 14 ασίστ για 11 λάθη, ενώ οι Θεσσαλονικείς είχαν αντίστοιχα 15/29 δίποντα, 7/21 τρίποντα, 9/13 βολές, 18-9 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 7 λάθη.

Τα τρίποντα ήταν εκείνα που έφεραν τον ΠΑΟΚ σε θέση ισχύος στα μέσα της τελευταίας περιόδου (72-77), με τον Όσμαν να συνέχιζε από εκεί που είχε σταματήσει. Οι «πράσινοι» επέστρεψαν εκ νέου και προηγήθηκαν με 80-79 στα 2:20 πριν από το τέλος δίνοντας δραματικό... τόνο στο φινάλε του αγώνα. Ο Φόστερ έδωσε προβάδισμα στον ΠΑΟΚ με 80-81 αλλά ακολούθησε 5-0 των πρασίνων με τρίποντο του Μπάντιο και 2/2 βολές του Μαντζούκα για το 85-81 στα 32'' πριν από τη λήξη.

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το ματς θύμιζε... επίσημο παιχνίδι και σε καμία περίπτωση φιλικό παιχνίδι λόγω της μεγάλης αυταπάρνησης που έδειχναν οι παίκτες και των δύο ομάδων για μια κατοχή της μπάλας.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 43-41, 61-60, 87-81.

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS (Coach: Z. Obradovic) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR PLAYERS 26 LESSORT, MATHIAS 25:49 14 5/6 0/0 4/7 83.3% 3 7 10 0 0 0 0 0 7 - 25 3 FRANCISCO, SYLVAIN 19:33 17 2/3 2/8 7/7 36.4% 1 0 1 5 3 1 0 2 7 - 19 72 MANTZOUKAS, ELEFTHERIOS 18:48 10 1/1 2/2 2/2 100% 1 5 6 2 0 0 0 1 1 - 18 32 BONGA, ISAAC 20:54 14 3/6 2/3 2/2 55.6% 4 4 8 2 1 1 0 2 3 - 16 21 BADIO, BRANCOU 22:22 12 1/2 3/7 1/2 44.4% 1 1 2 2 2 1 0 0 2 - 8 28 YABUSELE, GUERSCHON 20:29 9 1/3 2/7 1/3 30.0% 1 3 4 0 1 1 1 1 3 - 6 22 GRANT, JERIAN 21:47 5 0/4 1/1 2/2 20.0% 0 1 1 6 3 0 0 2 2 - 5 41 HERNANGOMEZ, JUANCHO 20:19 0 0/0 0/1 0/0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 - 3 0 KALAITZAKIS, PANAGIOTIS 16:22 3 0/0 1/2 0/0 50.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 3 44 MITOGLOU, KONSTANTINOS 13:37 3 1/2 0/0 1/2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 3 12 VARVARITIS, IASON 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 TEAM TOTALS 87 14/27 13/31 20/27 46.6% 13 24 37 18 12 6 1 17 25 - 104