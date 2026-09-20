Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για την ήττα του Ολυμπιακού στον τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague, αλλά και την υπομονή που χρειάζεται, μέχρι να είναι η ομάδα έτοιμη.

Αποστολή το Αμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Το Αμπου Ντάμπι μέχρι στιγμής δεν έχει κάτσει καλά στον Ολυμπιακό. Τρίτη θέση στο Final Four της EuroLeague το 2025 και τώρα ήττα στον τελικό του πρώτου Σούπερ Καπ, από τη Ρεάλ Μαδρίτης (93-89). Προφανώς είναι πολύ νωρίς στη σεζόν, τον Μάιο κανείς δεν θα αναπολεί τον τίτλο αυτόν του Σεπτεμβρίου, αλλά σίγουρα η ομάδα, ήθελα να ξεκινήσει τη σεζόν με το δεξί.

Το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το ματς. Οταν δεν κερδίζεις ένα τουρνουά, δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος. Εξάλλου όταν είσαι μεγάλος σύλλογος, δεν μπορείς να συμβιβάζεσαι με τη δεύτερη θέση σε μία διοργάνωση. Οι βλέψεις και οι απαιτήσεις είναι υψηλές, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.

Σε τι βοηθάει ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ τέτοια περίοδο; Να βγουν κάποια σημαντικά συμπεράσματα από το προπονητικό τιμ, για το που χρειάζεται βελτίωση η ομάδα. Μόνο εκεί. Εξάλλου, κανένας σύλλογος, δεν γίνεται να είναι έτοιμος στο 100% στα μέσα του Σεπτεμβρίου, με μόλις 1-2 επίσημα παιχνίδια.

Η αντιμετώπιση στην άμυνα και οι αποφάσεις στην επίθεση

Μαθηματικά μιλώντας, ο Ολυμπιακός, δεν προχώρησε σε πολλές νέες προσθήκες. Ουσιαστικά αποκτήθηκαν τρεις ξένοι παίκτες, οι οποίοι θα έχουν μεγάλο ρόλο. Οι Μοντέρο, ΜακΙντάιρ και Εντιάι. Οι πρώτοι δύο, έχουν άκρως σημαντικό ρόλο, μιας και μιλάμε για τις πρώτες δύο επιλογές στη θέση του point guard. Αυτοί που θα οργανώνουν το παιχνίδι και που θα περνάει η μπάλα από τα χέρια τους διαρκώς.

Οντας σε μία νέα ομάδα, με διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής τόσο ο νεαρός Μοντέρο, όσο και ο πιο έμπειρος ΜακΙντάιρ. Ο Δομινικανός, τελείωσε το παιχνίδι με 12 πόντους (5/7 βολές, 2/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 22 λεπτά, με τον ίδιο να πατάει γραμμή, σε μία κομβική επίθεση τα τελευταία δευτερόλεπτα, όπου ο Ολυμπιακός θα μπορούσε είτε να κάνει το 91-91, είτε να περάσει μπροστά για έναν πόντο. Γενικά δεν ήταν κακός ωστόσο.

Ο ΜακΙντάιρ από την άλλη, που έχει ξεκινήσει και στα δύο επίσημα παιχνίδια της ομάδας ως βασικός point guard, δεν έδωσε βοήθειες στο πρώτο ημίχρονο. Αντιθέτως, η απόδοσή του στο τρίτο δεκάλεπτο, ήταν εξαιρετική και στις δύο πλευρές του παρκέ και έδειξε μία μεγαλύτερη άνεση στο παιχνίδι του. Ολοκλήρωσε το ματς με 9 ασίστ (περισσότερες στο παιχνίδι μαζί με τον Καμπάτσο), ενώ πέτυχε 3 πόντους και μάζεψε ένα ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε μεγάλο πρόβλημα αμυντικά. Οι 93 πόντοι της Ρεάλ το μαρτυράνε. Κακή αντιμετώπιση στις εναλλαγές, πρόβλημα στο ριμπάουντ (30-44), ενώ «ψάρωναν» εύκολα στις προσποιήσεις. Ουκ ολίγες φορές, οι παίκτες της ισπανικής ομάδας, πήραν προσπάθεια για σουτ αφύλαχτοι.

Από την άλλη, επιθετικά, στο δεύτερο ημίχρονο έφτιαξαν αρκετά τα πράγματα, όμως η αναλογία λαθών-ασίστ στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού δεν ήταν ιδανική. Ο Βεζένκοβ πήρε μπρος στα τελευταία λεπτά, ο Φουρνιέ έβαλε μεγάλα σουτ, αλλά χρειάζεται καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας ομαδικά. Καλό είναι να υπάρχουν παίκτες που θα βγουν μπροστά τις δύσκολες στιγμές ή θα πάρουν πρωτοβουλίες, όμως ο τρόπος επίθεσης (που ο Μπαρτζώκας θέλει γρήγορη ανάπτυξη) είναι κάτι που πρέπει και θα φτιαχτεί.

Κακά τα ψέματα, ο Μιλουτίνοφ έλειψε, από ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Οι πόντοι του, οι βοήθειές του στην επίθεση, αλλά και η δύναμη που έχει στα ριμπάουντ. Ο Παπανικολάου έπαιξε μόλις εννιά λεπτά καθώς επέστρεψε από τραυματισμό, ο Τζόουνς και ο Ντόρσεϊ δεν ήταν σε καλό βράδυ, ενώ όπως είπαμε, Μοντέρο και ΜακΙντάιρ, θα χρειαστούν χρόνο.

Σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός σε ένα ακόμη ματς που δεν έπαιξε στα στάνταρ που ήθελε, έφτασε πάλι μία ανάσα από τεράστια νίκη-ανατροπή. Η ομάδα έχει πολύ καλό υλικό και σίγουρα με το πέρασμα των αγωνιστικών, θα τη δούμε να ρολάρει ιδανικά.

Αυτά τα παιχνίδια, είναι σαν προετοιμασία και αποτελούν μάθημα για τον Μπαρτζώκα και τους συνεργάτες του. Υπομονή και η σεζόν τώρα ξεκινάει. Ο μηδενισμός ή ο ενθουσιασμός, δεν πρέπει να υπάρχουν, μετά από ένα αποτέλεσμα.

ΥΓ: Θετικός ξανά ο Εντιάι, σε άμυνα και επίθεση. Σίγουρα έχει πολλά να προσφέρει στον Ολυμπιακό.