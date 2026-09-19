Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και γνώρισε την ήττα στον τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague με 93-89.

Αποστολή στο Αμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ματσάρα στον τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να μην καταφέρνει να φτάσει στην κορυφή. Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε τους «ερυθρόλευκους» στο Αμπου Ντάμπι με 93-89 και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, παίρνοντας έτσι μία... εκδίκηση, για τον τελικό του Final Four.

Μεγάλη προσπάθεια από τους «ερυθρόλευκους» για μία ακόμη ανατροπή, αλλά το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν ήρθε στο φινάλε.

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Το ματς

Ο Βεζένκοβ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τη Ρεάλ να απαντάει με τέσσερις πόντους του Μαλεντόν και δύο του Ντεκ για το υπέρ της 6-2 στο 06:55. Στο 04:53 ο Βεζένκοβ, είχε μειώσει σε 7-8, όμως με τρίποντο ο Λουαού-Καμπαρό, είχε κάνει το 11-7 στο 04:42. Με δίποντα των Ντόρσεϊ και Παπανικολάου, ο Ολυμπιακός είχε ισοφαρίσει (11-11), με τον Πραντίγια να σκοράρει τρίποντο για το 14-11 των Μαδριλένων. Με ένα σερί 8-0, η Ρεάλ είχε πάρει διαφορά οχτώ πόντων (22-12) στο 01:45, ενώ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ήταν μπροστά με 24-15.

Ο Καμπάτσο με βολή είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με ένα σερί 6-0 από το 08:58 (Μοντέρο) μέχρι το 08:17 (Φουρνιέ) για το 21-25. Η διαφορά ήταν στους τρεις (24-27) στο 07:35 μετά από τρίποντο του Φουρνιέ, όμως με πέντε διαδοχικούς πόντους, η Ρεάλ είχε κάνει το 33-24, ενώ στο 04:20 είχε επιστρέψει στο +10 (37-27). Στο 01:22 μετά από τέσσερις πόντους του Μοντέρο και έναν του Φουρνιέ, η διαφορά είχε πέσει στους πέντε (37-42). Ο Εντιάι με δύο δίποντα, είχε κάνει το 41-44, όμως ο Γιάντουνεν είχε σκοράρει τρίποντο για το 47-41. Η Ρεάλ είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 47-443, με τον Τζόσεφ να μειώνει με buzzer beater lay up.

Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με ένα 7-0 από το 09:41 (Βεζένκοβ) μέχρι το 08:25 (ΜακΙντάιρ) για το υπέρ του 50-47. Ο Ντεκ είχε απαντήσει με δύο τρίποντα (50-53), με τους «ερυθρόλευκους» να ανακτούν το προβάδισμά τους στο 06:28 (55-53), μετά από τρίποντο του Ντόρσεϊ και βολές του Χολ. Με τρία διαδοχικά δίποντα, η διαφορά είχε ανέβει στους πέντε (61-56) για τους Πειραιώτες στο 06:28. Με δίποντο του Μαλεντόν και τρίποντο του Αμπάλντε, η Ρεάλ είχε περάσει μπροστά με 69-68, με τον Χολ να απαντάει με κάρφωμα για το 70-69. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, η «βασίλισσα» ήταν μπροστά με 75-72, με τους Πειραιώτες να μειώνουν με δύο βολές.

Η Ρεάλ είχε πετύχει τους πρώτους εφτά πόντους της τέταρτης περιόδου (72-82), με τον Ολυμπιακό να απαντάει με δύο βολές του Βεζένκοβ και τρίποντο του Μοντέρο για το 77-82 στο 06:02. Οι Μαδριλένοι είχαν βάλει τρεις διαδοχικές βολές, με τον Βεζένκοβ να σκοράρει από τα 6.75μ. για το 80-85 στο 04:02. Με τρίποντο του Φουρνιέ στο 02:24, ο Ολυμπιακός είχε μειώσει στους τρεις (86-89), με τον Καμπάτσο να σκοράρει δύο βολές στο 02:02 (86-91). Ο Φουρνιέ είχε σκοράρει ξανά από τα 6.75μ. αλλά ο Φελίζ είχε κάνει το 93-89, με τη Ρεάλ να φτάνει στη νίκη 93-89.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 43-47, 72-75, 89-93

MVP: Κορυφαίος του αγώνα για τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο με 7 πόντους, 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 μπλοκ, 1 κλέψιμο και 5 λάθη.

Καλύτερος των ηττημένων ήταν: Πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Μεγάλη διαφορά στα ριμπάουντ, με τη Ρεάλ να έχει 14 περισσότερα.

OLYMPIACOS PIRAEUS 2FG 3FG FT REB BLK Coach: BARTZOKAS, GEORGIOS MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK BLKA PF FD +/- PIR # Players 0 MILLER-MCINTYRE, CODI 17:33 3 0/3 0% 0/1 0% 3/4 75% 0 1 1 9 2 3 0 0 3 2 -9 6 3 WARD, TYSON 14:33 10 3/3 100% 0/0 0% 4/5 80% 0 2 2 0 0 1 0 0 3 3 -1 10 8 MONTERO, JEAN 22:27 12 2/8 25% 1/3 33.3% 5/7 71.4% 1 3 4 4 2 2 1 0 0 5 +5 16 14 VEZENKOV, SASHA 32:54 22 3/6 50% 3/6 50% 7/8 87.5% 1 4 5 2 2 1 0 0 2 4 -1 25 16 PAPANIKOLAOU, KOSTAS 09:28 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 -5 4 22 DORSEY, TYLER 20:21 7 1/5 20% 1/4 25% 2/2 100% 0 1 1 0 2 1 0 0 2 3 -7 3 24 NDIAYE, MBAYE 09:01 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 3 3 0 0 0 0 1 0 +1 7 29 KARAGIANNIDIS, ANTONIS DNP – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 34 JOSEPH, CORY 13:53 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 2 1 1 0 1 3 1 +3 -3 45 HALL, DONTA 27:35 13 4/5 80% 0/0 0% 5/6 83.3% 3 1 4 1 3 1 0 0 3 6 -4 21 88 JONES, TYRIQUE 10:30 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 1 0 0 1 0 3 0 -4 1 94 FOURNIER, EVAN 21:45 14 2/6 33.3% 3/7 42.9% 1/3 33.3% 1 0 1 1 1 1 0 2 1 4 +2 7 Team 3 2 5 1 4 TOTALS 200:00 89 19/45 42.2% 8/22 36.4% 27/37 73% 14 16 30 24 14 13 2 3 21 29 – 101