Μπαρτζώκας: «Κάναμε φθηνά λάθη είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε, τους δώσαμε αυτό που ήθελαν»

Διαβάστε όλα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup της EuroLeague.

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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πραγματοποίησε δηλώσεις αμέσως μετά τον τελικό του Super Cup της EuroLeague και την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μίλησε για τα στοιχεία της ομάδας του που δεν του άρεσαν, ενώ τοποθετήθηκε και για το υψηλό επίπεδο των ομάδων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Όταν δεν κερδίζεις το τουρνουά, δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος. Υπήρχαν σημεία του παιχνιδιού που παίξαμε καλά και σημεία που δεν παίξαμε καλά. Ακόμα και σήμερα, παρότι είχαμε αρκετές κατοχές λιγότερες από τα ριμπάουντ που μας πήραν και κάναμε αρκετά μεγάλο αριθμό λαθών, πολλά από αυτά πολύ φθηνά για αυτό το επίπεδο, θα έλεγα ότι είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε.

Ήμασταν δύο πόντους κάτω και είχαμε την μπάλα, πατήσαμε γραμμή με τον Μοντέρο και αμέσως μετά, στο άστοχο σουτ που κάναμε, χάσαμε το ριμπάουντ και σκόραραν. Παρότι βασικοί τομείς του παιχνιδιού, όπως τα ριμπάουντ, ήταν κόντρα σε εμάς, η Ρεάλ έχει πολύ ταλέντο και παίζει με μεγάλη ταχύτητα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο να ματσάρεις αυτό το πράγμα.

Έπρεπε να μείνουμε περισσότερο στο πλάνο μας, δηλαδή να έχουμε μεγαλύτερη υπομονή, γιατί όταν είχαμε υπομονή λειτουργούσαμε καλά. Όσες φορές βιαστήκαμε στο παιχνίδι μας, τους δώσαμε αυτό που ήθελαν».

Για το επίπεδο: «Είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο, θα μπορούσε άνετα να είναι Final Four της EuroLeague. Αν με ρωτάτε για τις ιδανικές συνθήκες για να δούμε τι λάθη κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε καλά, τι κάνουμε καλά και τι πρέπει να βελτιώσουμε. Από την άλλη, επειδή υπήρχε τρόπαιο, θα θέλαμε να το κερδίσουμε. Πιστεύω ότι είχαμε την ευκαιρία στο τέλος, δεν το κάναμε και θα προχωρήσουμε μπροστά. Έχουμε αρκετούς τίτλους, αρκετούς αγώνες και αρκετές προκλήσεις για να ανταποκριθούμε».

Για το τι δεν του άρεσε στο τουρνουά:

«Νομίζω ότι καλύτερα να το αναλύσω μετά από συζήτηση με τον συνεργάτη μου και αφού δούμε το βίντεο. Νιώθω ότι κάναμε πολύ φθηνά λάθη στο παιχνίδι, δηλαδή στην εκτέλεση.

Η Ρεάλ, με τον Καμπάτσο, τον Φελίς και τον Μαλεντόν, που είναι αρκετό καιρό στην ομάδα, έλεγξε το παιχνίδι πολύ καλά και κυκλοφόρησε πολύ καλά την μπάλα. Επίσης, με τους γκαρντ-φόργουορντ που έχουν μέγεθος, μας δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Αλλά είχαμε την ευκαιρία μας να κερδίσουμε. Νομίζω ότι έπρεπε απλώς να ελέγξουμε καλύτερα τον ρυθμό του παιχνιδιού ».

Για το πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να διαχειριστεί μια κατάσταση μαζί με τον Μοντέρο και τον Ντόρσεϊ και τον Φουρνιέ στη θέση 3:

«Όταν έχεις καλούς παίκτες, δεν είναι ποτέ πρόβλημα. Θα βρεις έναν τρόπο να τους χρησιμοποιήσεις. Θα παίξουν με τρία γκαρντ ή μπορεί να παίξουν με τρεις φόργουορντ.

Από τη στιγμή που έπρεπε να ελέγξουμε καλύτερα τη χρήση της μπάλας, γιατί μας πίεσαν σε όλο το γήπεδο, θεωρήσαμε ότι αυτό το σχήμα θα μπορούσε να μας βοηθήσει περισσότερο. Μας βοήθησε σε κάποιο σημείο, γιατί γυρίσαμε στο παιχνίδι και είχαμε την ευκαιρία να το πάρουμε.

Σε άλλα παιχνίδια θα παίξουμε με τρία γκαρντ, σε άλλα με τρεις φόργουορντ, ενώ σήμερα παίξαμε μόνο με φόργουορντ στο "δύο". Εξαρτάται από την ένταση και τις απαιτήσεις του παιχνιδιού».