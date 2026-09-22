Ο Βίκος Ιωαννίνων ανακοίνωσε πως το γήπεδό του θα είναι έτοιμο για να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στη Stoiximan GBL.

Ο Βίκος Ιωαννίνων θα υποδεχθεί κανονικά τον Ολυμπιακό στη φυσική του έδρα για την αναμέτρηση της Stoiximan GBL, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 18 Οκτωβρίου.

Όπως ανακοίνωσε η ομάδα των Ιωαννίνων, οι εργασίες στο κλειστό «Σιδέρης Καραδήμας» ολοκληρώθηκαν, γεγονός που επιτρέπει στους Γιαννιώτες να φιλοξενήσουν τους «ερυθρόλευκους» στο γήπεδό τους, καθώς αυτό θα είναι πλέον έτοιμο.

Ανακοίνωση

«Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, κύριο Αλέξανδρο Καχριμάνη, ο οποίος ανέλαβε την πρωτοβουλία για την αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων «Σιδέρης Καραδήμας».

Μετά την ιστορική άνοδο της ομάδας μας στην Greek Basketball League, η αναβάθμιση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Το “Σιδέρης Καραδήμας" θα αποτελέσει ένα πραγματικό στολίδι για την πόλη μας, στο οποίο θα αγωνίζονται οι Vikos Φalcons, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες των Ιωαννίνων.

Χάρη σε αυτή την παρέμβαση, η ομάδα μας θα μπορεί να αγωνίζεται στην έδρα της και είμαστε βέβαιοι ότι ο πρώτος αγώνας με τον Ολυμπιακό θα γίνει μπροστά στους φιλάθλους μας στις 18 Οκτωβρίου.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι εργάζονται για την ολοκλήρωση των έργων. Τα Γιάννενα αξίζουν και μπορούν να φιλοξενήσουν μπάσκετ υψηλού επιπέδου.

Vikos Φalcons

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