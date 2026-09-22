Η κατάσταση του Άλεξ Λεν, λίγες μόλις ημέρες πριν από την πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό (24/09, 21:30), έχει προβληματίσει την Μασκόνια με τη παραμονή του να βρίσκεται πλέον στον αέρα.

Η Μπασκόνια βρίσκεται μπροστά σε ένα σημαντικό πρόβλημα εν όψει της έναρξης της νέας σεζόν στη EuroLeague, με την κατάσταση στη γραμμή των ψηλών να δημιουργεί ανησυχία, ειδικά λόγω της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα (24/09, 21:30).

Ο λόγος για τον Άλεξ Λεν, ο οποίος αποκτήθηκε για να ενισχύσει σημαντικά τη ρακέτα της ομάδας, αλλά παραμένει εκτός προπονήσεων, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Ο Ουκρανός σέντερ έφτασε στη Βιτόρια την περασμένη εβδομάδα και αφού ολοκλήρωσε τις απαραίτητες διαδικασίες με τον σύλλογο, μπήκε στις προπονήσεις. Ωστόσο, κατά την πρώτη του παρουσία στο παρκέ ένιωσε ενοχλήσεις και έκτοτε δεν έχει καταφέρει να ακολουθήσει το πρόγραμμα της ομάδας. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να απουσιάσει από το Super Cup, όπου η Μπασκόνια αντιμετώπισε την Μπανταλόνα και ηττήθηκε. Μάλιστα, ο παίκτης δεν ταξίδεψε καν με την ομάδα.

Η απουσία του Λεν έρχεται σε μία στιγμή που η Μπασκόνια έχει περιορισμένες επιλογές στη θέση του σέντερ. Ο Καλίφα Ντιόπ βρίσκεται πλέον στο Κλίβελαντ, ενώ ο Ντιακιτέ έχει μετακομίσει στο Ντουμπάι, με τον Κένεθ Φάριντ να αποτελεί ουσιαστικά την πιο ξεκάθαρη λύση στη θέση «5», δύο μέρες μόλις πριν την έναρξη της διοργάνωσης κόντρα στον πρωταθλητή Ευρώπης.

Οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν σημαντικό βάθος στη γραμμή των ψηλών τους και η απουσία του Λεν θα περιορίσει ακόμη περισσότερο τις επιλογές του Γκαλμπιάτι. Όπως αναφέρει η «AS», η κατάσταση του Λεν παραμένει ασαφής, με την ομάδα να κοιτάζει ήδη την αγορά για περαιτέρω ενίσχυση. Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, εφόσον δεν ξεπεράσει το πρόβλημα, το συμβόλαιό του να μην ενεργοποιηθεί. Σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή της Μπασκόνια, Φέλιξ Φερνάντεθ, ο Λεν πέρασε κανονικά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Βέβαια, ο παίκτης δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πρώτη του προπόνηση.

Πάντως, όπως αναφέρει το ισπανικό δημοσίευμα δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Βιτόρια σε σύντομο χρονικό διάστημα.