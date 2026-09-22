Βεζένκοβ: «Η κατάκτηση της Euroleague ήταν το όνειρό μας, αλλά κάθε χρονιά είναι διαφορετική»

Ο Σάσα Βεζένκοβ μιλώντας στο preview βίντεο της Euroleague νόψει της νέας σεζόν αναφέρθηκε και στην κατάκτηση του τροπαίου τον περασμένο Μάιο.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ έβαλε στην προσωπική του τροπαιοθήκη την πρώτη κατάκτηση της Euroleague, δίπλα και από το δεύτερο βραβείο του MVP κανονικής περιόδου.

Μιλώντας στο preview για τη σεζόν 2026-27, ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε ειδική αναφορά στην κατάκτηση του τροπαίου τον περασμένο Μάιο ενώ στάθηκε και στην απόκτηση του Γιαν Μοντέρο.

«Αναμνήσεις. Τρομερή βραδιά, τρομερό τριήμερο για εμάς. Η κατάκτηση της Euroleauge ήταν ο στόχος μας, το όνειρό μας. Τελικά τα καταφέραμε. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Αυτό είναι το καλό με τον αθλητισμό. Κανείς δεν θυμάται το παρελθόν. Κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το μέλλον. Οπότε πρέπει να ζεις στο παρόν. Είναι καλό για την κληρονομιά μας, για το όνομά μας, αλλά πρέπει να παλέψουμε ξανά» είπε ο Βεζένκοβ για την κατάκτηση της Euroleague.

Όσο για την προσθήκη του Γιαν Μοντέρο; «Ο τρόπος που παίζει, κάνει τα πάντα να φαίνονται εύκολα. Πέρσι ήταν η πρώτη του σεζόν στην Euroleague και έδειξε τόσα πολλά. Ήρθε να μας βοηθήσει και να τον βοηθήσουμε. Φέρνει κάτι διαφορετικό».