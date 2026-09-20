Μπαρτζώκας: «Χρειαζόμαστε χρόνο, να δουλέψουμε μαζί και να γίνουμε καλύτεροι»

Διαβάστε όλα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στον μεγάλο τελικό του Super Cup της EuroLeague και ηττήθηκε με 93-89 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο ματς, ενώ αναφέρθηκε και για τη χημεία της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε: «Πρώτα από όλα θα ήθελα να συγχαρώ όλον τον οργανισμό εδώ, για την οργάνωση του τουρνουά. Ήταν ένα εκπληκτικό τουρνουά. Στα μέσα Σεπτέμβρη είχαμε να παίξουμε ένα τουρνουά παρόμοιο του Final Four με τέσσερις εξαιρετικές ομάδες και πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Είμαι σίγουρος ότι για κάθε προπονητή εδώ τα συμπεράσματα που βγάλαμε σε αυτά τα παιχνίδια, θα είναι πολύ σημαντικά για την σεζόν που έρχεται. Φυσικά παίζοντας στον τελικό, θέλαμε να κερδίσουμε το τρόπαιο και δεν το καταφέραμε. Στο τέλος είχαμε την ευκαιρία, αλλά στο -2 κάναμε ένα λάθος και χάσαμε ένα αμυντικό ριμπάουντ.

Ήταν πολύ κρίσιμες φάσεις για το παιχνίδι και καθόρισαν το νικητή. Αλλά έχω να πω ότι ήταν δύσκολα για εμάς. Δεν έχουμε ακόμα χημεία με τόσους διεθνείς παίκτες να λείπουν σε μεγάλο διάστημα της pre-season. Χρειαζόμαστε χρόνο, χρειάζεται να δουλέψουμε μαζί και να γίνουμε καλύτεροι. Συγχαρητήρια στην Ρεάλ Μαδρίτης. Έπαιξαν πολύ καλά και άξιζαν να πάρουν αυτό το τρόπαιο».

Σε ερώτηση για την επιστροφή του Ολυμπιακού και τι ήταν αυτό που του έλειπε στην πρώτη περίοδο ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε: «Ακόμα προσπαθούμε να βρούμε ποια πεντάδα για εμάς είναι πιο αποτελεσματική και την ίδια στιγμή πρέπει να μοιράσω τον χρόνο ανάμεσα σε όλους τους παίκτες τώρα, γιατί είχαμε κάποια θέματα. Ο Μιλουτίνοφ ήταν εκτός τουρνουά και ο Παπανικολάου δεν ήταν έτοιμος. Χθες είχα την ευκαιρία να παίξω με όλους περίπου 20 λεπτά, εκτός από τον Φουρνιέ που έπαιξε 24.

Σήμερα ήθελα να το κάνω ξανά, αλλά το παιχνίδι δεν μου έδωσε την ευκαιρία να το κάνω όπως το είχα στο μυαλό μου. Ξέρετε, κάποιες φορές πρέπει να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. Το πλάνο ήταν να έχουμε υπομονή και να γυρίζουμε την μπάλα. Αλλιώς η Ρεάλ θα έτρεχε το γήπεδο. Όποτε βιαζόμασταν στην επίθεση, τους δίναμε την ευκαιρία να τρέξουν στη δικιά τους επίθεση. Έχει να κάνει με το πώς ελέγχουμε τα συναισθήματά μας, πώς να παίζουμε με μυαλό. Πρέπει να γίνουμε πιο έξυπνοι σε αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε γρήγορα, αλλά με ομάδες όπως η Ρεάλ που μπορεί να σκοράρει 100+ ανά παιχνίδι πρέπει να φερόμαστε λίγο πιο έξυπνα».