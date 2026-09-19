Ο πάγκος του Ολυμπιακού διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για μία από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα, υποστηρίζοντας πως έχει γίνει φάουλ πάνω στον Γιαν Μοντέρο.

Δραματικά ήταν τα τελευταία λεπτά του μεγάλου τελικού του Super Cup της EuroLeague, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να παίρνει τη νίκη στο φινάλε, αλλά με τον Ολυμπιακό να έχει έντονα παράπανα από τους διαιτητές σε μία από τις τελευταίες φάσεις.

Συγκεκριμένα η Ρεάλ Μαδρίτης είχε την κατοχή με 22.6 δευτερόλεπτα να απομένουν και ο Πραντίγια πήρε σουτ τριών πόντων, ωστόσο αστόχησε και ο Καμπαρό πήρε το ριμπάουντ.

Τη στιγμή που ο Γάλλος φόργουορντ της Ρεάλ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, όλος ο «ερυθρόλευκος» πάγκος πετάχτηκε και υποστήριξε πως ο Καμπαρό έχει σπρώξει τον Μοντέρο, κάνοντάς του φάουλ, προκειμένου να πάρει καλύτερη θέση.

Οι διαιτητές δεν έδωσαν κάτι, με τη Ρεάλ στη συνέχεια να ευστοχεί σε δίποντο που ήταν το καθοριστικό καλάθι για να πάρει τη νίκη και το τρόπαιο.