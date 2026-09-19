Ταβάρες: «Προσωπική δικαίωση το MVP, ο coach Μαρτίνεθ είναι σαν πατέρας μου»

Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του ο Έντι Ταβάρες, αμέσως μετά τη νίκη της Ρεάλ επί του Ολυμπιακού στον τελικό του EuroLeague Super Cup.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε του Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό του Super Cup της EuroLeague με 93-89, με τον Έντι Ταβάρες να αναδεικνύεται ο MVP της αναμέτρησης.

Ο σέντερ των Ισπανών, στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα, μίλησε για τη συνεργασία του με τον Πέδρο Μαρτίνεθ, ενώ απάντησε για το αν ήταν η εκδίκηση της Ρεάλ μετά το χαμένο τελικό του Final Four.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έντι Ταβάρες:

Για το αν αυτή η νίκη ήταν η εκδίκηση στον Ολυμπιακό από το χαμένο Final Four του 2026:

«Νομίζω ότι την τελευταία φορά που παίξαμε εναντίον τους, φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στο να πάρουμε τη νίκη, αλλά όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τέτοια παιχνίδια μπορούν να πάνε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ένας τελικός είναι πάντα ένα απόλυτα ισορροπημένο παιχνίδι που ξεκινάει από την ίδια αφετηρία, οπότε θεωρώ ότι αυτή τη φορά το κλειδί ήταν ότι καταφέραμε να μείνουμε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας και να κάνουμε αυτό που έπρεπε για να πάρουμε τη νίκη».

Για το αν είναι προσωπική δικαίωση το MVP:

«Ναι, φυσικά και είναι. Πιστεύω ότι ήταν απίστευτα σκληρό για μένα να αγωνίζομαι ασταμάτητα για δέκα ολόκληρους μήνες και τελικά να αναγκάζομαι να χάσω τον τελευταίο και πιο κρίσιμο μήνα της χρονιάς. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο να βλέπω τους συμπαίκτες μου να παλεύουν στο παρκέ και εγώ να μην έχω τη δυνατότητα να μπω μέσα και να τους βοηθήσω. Θέλω απλώς να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τον Θεό, επειδή πιστεύω πολύ σε Εκείνον και αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο κίνητρό μου· δούλεψα πάρα πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ σήμερα».

Για τη συνεργασία του με τον coach Μαρτίνεθ:

«Η συνεργασία μας είναι εξαιρετική, κυρίως επειδή εκείνος ήταν ο προπονητής που πίστεψε σε μένα και μου έδωσε τεράστια αυτοπεποίθηση όταν βρισκόμουν ακόμη στην ακαδημία της Γκραν Κανάρια, οπότε νιώθω πολύ χαρούμενος που οι δρόμοι μας διασταυρώνονται ξανά. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε με την ίδια φιλοσοφία, εξακολουθεί να με εμπιστεύεται απόλυτα και να πιστεύει ότι έχω τα περιθώρια να γίνομαι καλύτερος μέρα με τη μέρα. Για μένα είναι σαν πατέρας, επομένως από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τον βγάλω ασπροπρόσωπο και να τον κάνω περήφανο».