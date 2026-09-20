Ολυμπιακός: H στιγμή που ο Μπαρτζώκας... κοψοχόλιασε τον Μαρσέλο
O τελικός του Super Cup της EuroLeague ολοκληρώθηκε με τη Ρεάλ να καταφέρνει να κάνει δικό της το πρώτο τρόπαιο της σεζόν παίρνοντας κατά κάποιον τρόπο... εκδίκηση από τον Ολυμπιακό για τον χαμένο τελικό του Final Four 2026 στην Αθήνα.
Η αναμέτρηση είχε από νωρίς από πολλή ένταση και αλλαγές στο προβάδισμα, ενώ ήδη από το ημίχρονο η ανταγωνιστικότητα είχε ανέβει στα ύψη. Χαρακτηριστική είναι η στιγμή λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, όταν ο Εντιάι με δύο δίποντα, είχε κάνει το 41-44. Τότε, με 4.8 δευτερόλεπτα να απομένουν για την ανάπαυλα, ο Μίκαελ Γιάντουνεν σκόραρε για τρεις από τη γωνία διαμορφώνοντας το 41-47 μετά την καταπληκτική ασίστ του Αντρέ Φελίζ.
Η αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ανεκτίμητη σε εκείνο το στιγμιότυπο με τον προπονητή των «ερυθρόλευκων» να δείχνει τον εκνευρισμό του για το καλάθι που δέχθηκε η ομάδα του και μάλιστα μπροστά στα μάτια του θρύλου της Ρεάλ και πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Μαρσέλο, που βρέθηκε στην Etihad Arena για να παρακολουθήσει το ματς.
Δείτε τη φάση
Mikael Jantunen, çok zor şutta isabeti buldu! 🔥@RMBaloncesto 👀 pic.twitter.com/di88b2q3kD— EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) September 19, 2026
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