H Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το Super Cup της Euroleague και σκορπά τρόμο στα τελευταία ματς με την επίθεση της.

Ματσάρα έγινε στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να το παλεύει μέχρι το τέλος, αλλά τους Ισπανούς να αντέχουν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης για άλλη μια φορά το τελευταίο διάστημα έδειξε πως είναι σε τρομερή κατάσταση στον επιθετικό τομέα και κέρδισε τους «ερυθρόλευκους» στο Αμπου Ντάμπι με 93-89, παίρνοντας έτσι μία... εκδίκηση, για τον τελικό του Final Four.

Μπορεί να βρίσκεται λίγο καιρό στη Μαδρίτη, αλλά ο Μαρτίνεθ ήδη έχει βάλει τη σφραγίδα του στην ομάδα που θυμίζει σε ορισμένα σημεία την περσινή Βαλένθια. Οι Μαδριλένοι κάνουν πράματα και θάματα στον επιθετικό τομέα στα τελευταία τους ματς και δείχνουν την ποιότητα τους.

Πολυβόλο σε κάθε ματς

Στις 5 Σεπτέμβρη η Ρεάλ διέλυσε τη Μπασκόνια με 121-80 και μας προετοίμασε για τη συνέχεια. Έπειτα ήρθε η σειρά της Μάλαγα να υποφέρει, η οποία ηττήθηκε με 113-74.

Ούτε η Τενερίφη κατάφερε να σταματήσει τους Μαδριλένους που επικράτησαν με 97-90 σε φιλικό. Για να φτάσουμε στο Super Cup. Στον ημιτελικό με τη Ντουμπάι το κοντέρ έγραψε 98 πόντους, ενώ στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό έφτασε στους 93.

Δηλαδή η Ρεάλ έχει 113+ πόντους στα 2 απο τα 5 τελευταία ματς της και 93+ πόντους στα 5 τελευταία. Η Ρεάλ είναι ασταμάτητη και έχει μέσο όρο πόντων 104.4 πόντους στις τελευταίες αναμετρήσεις της.