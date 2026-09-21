Ρεάλ Μαδρίτης: Τα χρήματα που εισέπραξε από το πρώτο Super Cup της EuroLeague
Οικονομικά κερδισμένες βγήκαν οι ομάδες που συμμετείχαν στο νεοσύστατο Super Cup της EuroLeague! Σύμφωνα με την ισπανική AS, η Ρεάλ Μαδρίτης ως κάτοχος του τροπαίου έβαλε στα ταμεία της το ποσό των 580.000 ευρώ, ενώ ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι BC, εισέπραξαν από 380.000 ευρώ η καθεμιά. Η Βασίλισσα πήρε και το bonus του νικητή, που ήταν 200.000 ευρώ.
Οι Λος Μπλάνκος του Πέδρο Μαρτίνεθ πήραν... άτυπη εκδίκηση από τους ερυθρόλευκους για τον χαμένο τελικό της EuroLeague, επικρατώντας στον τελικό του Super Cup στα ΗΑΕ με 93-89, ξεκινώντας τη νέα εποχή με τον πρώην προπονητή της Βαλένθια, με τίτλο. Οι τέσσερις ομάδες που αγωνίστηκαν στον θεσμό κέρδισαν ένα αξιοσέβαστο ποσό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τους Μαδριλένους να έχουν τη «μερίδα του λέοντος», καθώς σήκωσαν την... κούπα στον ουρανό του Άμπου Ντάμπι.
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