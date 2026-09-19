Δείτε τις καλύτερες στιγμές του τελικού του EuroLeague Super Cup και από την προσπάθεια του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και γνώρισε την ήττα στον τελικό του Super Cup της EuroLeague με 93-89, παρά το γεγονός ότι κόντεψε να αγγίξει την ανατροπή.