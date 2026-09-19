Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Τα highlights του τελικού του EuroLeague Super Cup
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές του τελικού του EuroLeague Super Cup και από την προσπάθεια του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και γνώρισε την ήττα στον τελικό του Super Cup της EuroLeague με 93-89, παρά το γεγονός ότι κόντεψε να αγγίξει την ανατροπή.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
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