Γιαμπουσέλε: «Είναι ξεχωριστό να δουλεύεις με τον Ομπράντοβιτς, δεν πρόκειται να φοβηθώ να "πεθάνω" για μια μπάλα»

Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε πραγματοποίησε δηλώσεις μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ με 87-81 και στάθηκε στη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μάλιστα τοποθετήθηκε για την ατμόσφαιρα στο «Telekom Center Athens», ενώ μίλησε και για την νοοτροπία που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός, ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων στη EuroLeague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε:

Για τις πρώτες του εντυπώσεις μπροστά στους φίλους του Παναθηναϊκού

«Πολύ καλές, πολύ καλές. Μας έδωσαν μεγάλη ενέργεια απόψε. Υπήρξε ένα σημείο στο παιχνίδι όπου επέστρεψαν και το παιχνίδι έγινε πολύ επιθετικό. Εμείς μείναμε συγκεντρωμένοι, παίξαμε ως ομάδα και καταφέραμε να φέρουμε το παιχνίδι στα μέτρα μας και να παλέψουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να πάρουμε τη νίκη»

Για το αν κατάλαβε τι έγινε στο γήπεδο, όταν έβαλε το τρίποντο ο Μπάντιο:

«Όλοι φώναζαν. Ήταν η στιγμή του αγώνα που νιώσαμε ότι είχαμε το πλεονέκτημα. Παίξαμε δυνατά, τους πιέσαμε. Ήταν μια καλή ομάδα αυτή που αντιμετωπίσαμε απόψε και ήταν σημαντικό για εμάς να πάρουμε τη νίκη».

Για το πόσα πράγματα μπορεί να κρατήσει ο Παναθηναϊκός από αυτό το τουρνουά ενόψει της έναρξης της σεζόν:

«Πολλά καλά πράγματα, αλλά και πολλά λάθη. Είμαστε εδώ για να μάθουμε. Αυτό το τουρνουά ήταν για εμάς ένα σημαντικό τεστ πριν από το Super Cup και την έναρξη της EuroLeague. Ήταν καλό για να δούμε σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε. Έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη εβδομάδα προπονήσεων και πρέπει να προετοιμαστούμε για το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας».

Για το πώς του φάνηκε το τουρνουά και γενικότερα το παιχνίδι:

«Είμαι τυχερός που έχω βρεθεί σε πολλά μέρη. Έχω παίξει στη Γαλλία, στην Κίνα, στις ΗΠΑ και τώρα εδώ, αλλά το απολαμβάνω. Το να έρχομαι σε αυτό το τουρνουά και να βλέπω τους φιλάθλους, αλλά και την υποστήριξη προς τον σύλλογο, είναι πολύ όμορφο. Μέχρι στιγμής όλα πάνε πολύ καλά για μένα. Απολαμβάνω την ομάδα, τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο, τους πάντες εδώ. Περνάω πολύ καλά μέχρι τώρα και ανυπομονώ να συνεχίσω να παίζω και να προσπαθήσουμε να πάρουμε νίκες».

Για το πώς είναι να δουλεύει με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Είναι κάτι ξεχωριστό, γιατί δίνει προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Είναι πολύ καλός. Προσπαθεί να καθοδηγήσει την ομάδα, να μας δώσει αυτοπεποίθηση και θέλει να παίζουμε με τον σωστό τρόπο. Εμείς απλώς ακούμε και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Για το αν υπάρχει καθόλου trash talk με τον Λεσόρ, μετά από εκείνη την ιστορική σειρά με την Παρτίζαν και τη Ρεάλ Μαδρίτης;

«Κάθε φορά. Αλλά πάντα πειράζουμε ο ένας τον άλλον. Προφανώς είναι σαν αδερφός μου, οπότε πάντα έχουμε αυτή την κόντρα, δίνουμε αυτοπεποίθηση ο ένας στον άλλον και πιέζουμε ο ένας τον άλλον να γίνεται καλύτερος. Όταν ερχόμαστε εδώ και παίζουμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι, φροντίζουμε να παλεύουμε μαζί και να προσπαθούμε να πάρουμε τη νίκη».

Για το τις τους είπε ο Ομπράντοβιτς στο τάιμ άουτ όταν ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω στο σκορ:

«Δεν θυμάμαι ακριβώς τι είπαμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά τις περισσότερες φορές είναι πάντα θετικός. Με ενθαρρύνει να κάνω το καλύτερο που μπορώ και να είμαι καλός μέσα στο γήπεδο. Μου δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και με εμπιστεύεται. Εγώ απλώς προσπαθώ να μπω στο γήπεδο, να παίξω το παιχνίδι μου όσο καλύτερα μπορώ και να μην κάνω λάθη».

Για τη νοοτροπία που θέλει να έχει ο Παναθηναϊκός της EuroLeague και της Stoiximan Basket League;

«Αυτή είναι η ενέργεια και το DNA που θέλουμε να έχει αυτή η ομάδα. Παλεύουμε για αυτή τη φανέλα. Σεβόμαστε τον σύλλογο. Σεβόμαστε τους φιλάθλους. Σεβόμαστε όλους όσοι έρχονται καθημερινά και μας υποστηρίζουν. Όταν μπαίνουμε στο γήπεδο, θέλουμε όλοι να το αισθάνονται αυτό.

Δεν πρόκειται να φοβηθώ να "πεθάνω" για μια μπάλα. Νομίζω ότι το είδατε. Παλεύω για κάθε μπάλα, φροντίζω να πάρουμε τη νίκη. Πάντα παλεύω για τους συμπαίκτες μου και θέλω όλοι να κάνουν το ίδιο».

Για το αν τους είπε κάτι ο Ομπράντοβιτς μετά το τέλος του τουρνουά:

«Όχι, προφανώς ήταν χαρούμενος γιατί ήταν σημαντικό να κερδίσουμε το τουρνουά. Το μόνο που είπε ήταν ότι αύριο έχουμε ρεπό και τη Δευτέρα επιστρέφουμε στις 12:00. Οπότε ξέρω ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δουλειά. Κι εμείς το ίδιο. Όπως είπα, έχουμε μια μεγάλη εβδομάδα μπροστά μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι».

Για το αν είναι έτοιμος για το πρώτο παιχνίδι:

«Πρέπει να είμαι. Δεν έχω πλέον καμία δικαιολογία. Είμαι εδώ για εβδομάδες. Έχουμε δουλέψει και έχουμε βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας απέναντι στην Παρί. Είναι και αυτή μια καλή ομάδα. Πρέπει να τη σεβαστούμε. Και όπως είπα, πρέπει να βγούμε εκεί έξω, να παλέψουμε και να πάρουμε τη νίκη».

Για το βίντεό του από χθες το βράδυ που έγινε viral:

«Είμαι ντροπαλός άνθρωπος, οπότε δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ όταν είναι πάνω μου αυτή η κάμερα. Μερικές φορές νιώθω λίγο ντροπαλά, γι' αυτό».