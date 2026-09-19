Ο Παναθηναϊκός αλλάζει και το «φωνάζει»!

Από την άμυνα που γίνεται η ταυτότητα του, μέχρι το μπάσκετ της σκέψης, ο Παναθηναϊκός AKTOR του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δείχνει από νωρίς πως θέλει να αλλάξει τον τρόπο που παίζει και το κάνει με τον δικό του τρόπο. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με 87-81 του ΠΑΟΚ στον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και, πέρα από το αποτέλεσμα, έστειλε ένα πολύ πιο σημαντικό μήνυμα. Αλλάζει και το «φωνάζει»!

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δείχνει από νωρίς πως θέλει να χτίσει την ταυτότητά της πάνω σε συγκεκριμένες αρχές. Και η πρώτη από αυτές είναι ξεκάθαρη και έχει να κάνει με την επιβολή στον αντίπαλο και θα ξεκινά από την άμυνα.

Δεν ήταν όλα τέλεια, ούτε θα μπορούσαν να είναι. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει πολλά νέα πρόσωπα, σημαντικές απουσίες και, κυρίως, δεν έχει ακόμη προλάβει να δουλέψει ως σύνολο με όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Αυτό, όμως, που δεν αλλάζει είναι το πλάνο. Και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο κέρδος από το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η άμυνα γίνεται η βάση της νέας φιλοσοφίας

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε τα γνωστά του σκαμπανεβάσματα απέναντι στον «δικέφαλο», όμως ακόμη και στις δύσκολες στιγμές δεν εγκατέλειψε τις αρχές του. Στο φινάλε, όταν η αναμέτρηση βρέθηκε στην «κόψη του ξυραφιού», οι παίκτες του έπεσαν στο παρκέ, διεκδίκησαν κάθε κατοχή και έβγαλαν την απαιτούμενη σκληράδα. Πέντε βουτιές για μια κατοχή δεν είναι απλώς μια στατιστική λεπτομέρεια. Είναι μήνυμα νοοτροπίας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπορεί να μην βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο που θέλει ο προπονητής του. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Αυτό που δείχνει, όμως, είναι ότι ξέρει πλέον προς τα πού θέλει να πάει. Και η πεντάδα των Φρανσίσκο, Μπαντιό, Μπόνγκα, Γιαμπουσέλε ή Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ δείχνει ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα άλυτο πρόβλημα σε κάθε αντίπαλο όταν επιτίθεται. Η πίεση στη μπάλα και το πόσο μικραίνει το γήπεδο για τον αντίπαλο είναι κάτι που το αντιλαμβάνεται πολύ εύκολα κάποιος. Και εκεί εστιάζει πολύ ο Ομπράντοβιτς, καθώς η επίθεση θα βρει τον δρόμο της προοδευτικά, ενώ στην άμυνα το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πιο γρήγορα εμφανές.

Ο Φρανσίσκο σε ρόλο... Ναν

Στην επίθεση, ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει αναλάβει έναν ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα. Από τη θέση του πόιντ γκαρντ έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μόνος του, να επιτεθεί στο «ένας εναντίον ενός» και να τελειώνει φάσεις με τρόπο που θυμίζει τον συμπαίκτη του Κέντρικ Ναν, ο οποίος είναι ο καλύτερος στην Ευρώπη σ’ αυτό το στυλ. Ο Γάλλος άσος θέλει να παίρνει τέτοιες φάσεις και αυτό τον «τρέφει» μπασκετικά και το έδειξε και απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο Ίζακ Μπόνγκα, από την άλλη, προσφέρει πράγματα που δεν αποτυπώνονται πάντα στη στατιστική. Άμυνες, σωστές τοποθετήσεις, ενέργεια και δουλειά που βοηθά το σύνολο. Και μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει και ο Λευτέρης Μαντζούκας.

Ο Έλληνας φόργουορντ δείχνει πως αντιλαμβάνεται την ευκαιρία που του δίνεται και θέλει να την αρπάξει. Η παρουσία του και η διάθεσή του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελούν μέχρι τώρα ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της νέας εποχής. Μάλιστα στο τέλος έπαιξε άμυνα από τον Όσμαν μέχρι τον Χάτζινς και ήταν αποτελεσματικός. Μέσα από αυτό τον δρόμο θα βρει έναν ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο.

Όταν το παιχνίδι... χαλάει, υπάρχει λόγος

Προφανώς υπάρχουν στιγμές που οι αποστάσεις χάνονται, η κυκλοφορία της μπάλας δεν είναι αυτή που πρέπει και η επιθετική στόχευση εξαφανίζεται.

Όμως εδώ χρειάζεται υπομονή. Μιλάμε για μια καινούργια ομάδα, με πολλά νέα πρόσωπα, διαφορετικούς ρόλους και σημαντικές απουσίες. Το ζητούμενο αυτή την περίοδο δεν είναι η τελειότητα. Είναι να δημιουργηθούν οι αυτοματισμοί και, κυρίως, να αποκτήσει η ομάδα σταθερή αγωνιστική ταυτότητα. Και αυτή η ταυτότητα αρχίζει να φαίνεται.

Ο ΠΑΟΚ ήρθε για να αλλάξει τις ισορροπίες

Κι αν ο Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε μήνυμα, το ίδιο έκανε και ο ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» έδειξε πως πλέον δεν θέλει απλώς να συμμετέχει. Θέλει να αποτελεί σημείο αναφοράς στο ελληνικό μπάσκετ και να συμπεριφέρεται στο παρκέ ως ομάδα επιπέδου Euroleague.

Ο Τσέντι Όσμαν αποτελεί το «βαρύ πυροβολικό», ενώ οι Χάτζινς και Φόστερ δίνουν ποιότητα και ασφάλεια στην περιφέρεια. Παρά τις σημαντικές απουσίες (Ταϊρί-Γκρέι), ο ΠΑΟΚ δείχνει πως έχει βάλει τις βάσεις για να γίνει μια ομάδα που θα κάνει δύσκολη τη ζωή των δύο «αιωνίων» στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η άφιξη του Αριστοτέλη Μυστακίδη και του Αντρέα Τρινκιέρι σηματοδοτεί μια διαφορετική εποχή για τον σύλλογο. Και τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνουν πως ο στόχος δεν είναι απλώς να αλλάξει επίπεδο ο ΠΑΟΚ, αλλά να αλλάξει και τις ισορροπίες.

Από το ένστικτο στη σκέψη

Όσον αφορά τη μεγαλύτερη αλλαγή στον Παναθηναϊκό AKTOR τα πράγματα είναι απλά. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιμένει ξεκάθαρα να αφήσει σταδιακά πίσω του ένα μπάσκετ που βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στο ένστικτο και στα ατομικά χαρακτηριστικά και να βάλει τις βάσεις για ένα παιχνίδι σκέψης, συνεργασιών και στόχευσης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι παίκτες με μεγάλη ατομική ικανότητα θα πάψουν να έχουν την ελευθερία τους. Το αντίθετο. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, για παράδειγμα, θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το «ένας εναντίον ενός» όταν η κατάσταση το απαιτεί. Η διαφορά είναι ότι πλέον αυτό δεν θα αποτελεί απαραίτητα το ασφαλές καταφύγιο της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπορεί ακόμη να έχει δρόμο μπροστά του. Μπορεί να χρειάζεται χρόνο, δουλειά και υπομονή. Αυτό που δεν χρειάζεται, όμως, είναι να ψάξει την ταυτότητά του. Την έχει ήδη αρχίσει να τη χτίζει. Και το φώναξε στο «Παύλος Γιαννακόπουλος».