Από τα πρώτα φιλικά μέχρι την πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στην Παρί, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει τις πεντάδες του Παναθηναϊκού, με ορισμένους συνδυασμούς να επαναλαμβάνονται και να ξεχωρίζουν με τη βοήθεια του hudlInstat δεδομένων φυσικά των απουσιών που υπάρχουν.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού σίγουρα έχει τεράστια συναισθηματική φόρτιση λόγω της σύνδεσής του με το τριφύλλι, αλλά αποτελεί κι ένα τακτικό σεμινάριο εν εξελίξει.

Ήδη από τα φιλικά προετοιμασίας των «πράσινων» στο τουρνουά της Ρόδου και στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» έγιναν άπαντες μάρτυρες της δουλειάς που έχει ξεκινήσει να γίνεται στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Ο Ντίνος Μήτογλου στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της θετικής πρεμιέρας στη EuroLeague κόντρα στην Παρί μοιράστηκε με όλους την αμυντική φιλοσοφία που έχει προλάβει να μεταδώσει με το... καλημέρα σας ο Ζοτς στους παίκτες του, ενώ έχουν ήδη παρατηρηθεί τα πρώτα πιο λειτουργικά σχήματα με το ελληνικό στοιχείο να ξεχωρίζει.

Με το σφυρίγματα της λήξης στην πρεμιέρα της EuroLeague και το επιβλητικό, αλλά και εξαιρετικά άνετo 91-72 επί της Παρί, τα πρώτα δείγματα γραφής είναι ήδη διαθέσιμα και μπορούν να βγουν τα πρώτα συμπεράσματα αναφορικά με το ποιες πεντάδες «κουμπώνουν» καλύτερα, ποιοι συνδυασμοί βγάζουν φωτιές στο +/- και πώς ο Ζέλικο συνδυάζει το έντονο ελληνικό στοιχείο με τη γαλλική ταχύτητα κι όλα αυτά με τη βόήθεια του HudlInstat.

Το «ελληνικό» σχήμα που έσυρε τον... χορό στην πρεμιέρα

Στο πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό ματς, ο Σέρβος τεχνικός έστειλε ένα σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης στον εγχώριο κορμό. Η αρχική πεντάδα με τους Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Τζέριαν Γκραντ, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Ντίνο Μήτογλου και Λευτέρη Μαντζούκα αποτελεί τον κινητήριο μοχλό του «τριφυλλιού». Βέβαια, στον συγκεκριμένο σχεδιασμό οφείλει να αναφερθεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει σημαντικές απουσίες.

Οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κώστας Σλούκας, Μουσταφά Φαλ και Νίκος Ρογκαβόπουλος βρίσκονται ακόμα στα πιτς λόγω τραυματισμών με τον τελευταίο να είναι έτοιμος για την επιστροφή στη δράση, καθώς συμπεριλήφθηκε και στη δωδεκάδα κόντρα στην Παρί κι ας μην αγωνίστηκε. Αυτοί αδιαμφισβήτητα είναι παίκτες σε πολλές περιπτώσεις πενταδάτοι, που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες με την επιστροφή τους στη δράση.

Ωστόσο, με τρεις Έλληνες στο παρκέ, το συγκεκριμένο σχήμα υπήρξε το πλέον πολυηχρησιμοποιημένο από τον Ζέλικο, μένοντας στο Glass Floor για 13:26 λεπτά. Στο διάστημα αυτό ο Παναθηναϊκός είχε +7 στο plus/minus, πέτυχε 25 πόντους, μάζεψε 14 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ και έκανε 5 κλεψίματα, έχοντας μόλις ένα λάθος. Μπορεί να μην ήταν η πιο παραγωγική πεντάδα σε απόλυτους αριθμούς που πέρασε από το glass floor, όμως είχε διάρκεια, ισορροπία και κυρίως έδωσε στον Ομπράντοβιτς τη δυνατότητα να ξεκινήσει το παιχνίδι με ένα σχήμα που συνδύαζε μέγεθος και αμυντική ικανότητα.

Το ενδιαφέρον είναι πως η συγκεκριμένη πεντάδα δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην πρεμιέρα της EuroLeague. Ο Ομπράντοβιτς την είχε χρησιμοποιήσει και στον ημιτελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» απέναντι στην Μπουργκ, όπου συνυπήρξε για 8:17 και κατέγραψε +19 στο plus/minus, μαζί με 17 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα. Μπορεί οι συνθήκες ενός φιλικού να απέχουν σε μεγάλο βαθμό από αυτές ενός αγώνα EuroLeague, όμως δείχνει την πρόθεση του Ομπράντοβιτς και τον τρόπο που λειτουργεί η ομάδα.

Η πεντάδα με το μεγαλύτερο plus/minus

Από εκεί και πέρα, η πρεμιέρα με την Παρί έφερε στην επιφάνεια ένα ακόμη σχήμα που ξεχώρισε περισσότερο σε αποτελεσματικότητα. Οι Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Ματίας Λεσόρ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Λευτέρης Μαντζούκας και Μπράνκου Μπαντιό αγωνίστηκαν μαζί για 4:19 λεπτά, διάστημα στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε +9, το μεγαλύτερο plus/minus από όλες τις πεντάδες που χρησιμοποιήθηκαν. Σε αυτά τα 4:19 οι «πράσινοι» πέτυχαν 11 πόντους, με την πεντάδα να καταγράφει 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Εδώ υπάρχει ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο, καθώς η συγκεκριμένη σύνθεση είχε ήδη δοκιμαστεί επίσης στον ημιτελικό με την γαλλική Μπουργκ, όταν είχε μείνει μαζί για 7:49 εκείνη τη φορά, καταγράφοντας +9, 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Άρα, μέσα σε δύο διαφορετικά παιχνίδια, απέναντι σε διαφορετικούς αντιπάλους και με εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις, ο ίδιος συνδυασμός έδωσε θετικό πρόσημο.

Η «μαγική» πεντάδα της γαλλικής παροικίας και το μήνυμα για ΠΑΟΚ

Αν υπάρχει, πάντως, ένα σχήμα που εμφανίζεται ξανά και ξανά στα παιχνίδια του Ομπράντοβιτς μέχρι στιγμής και ήδη έχει αφήσει θετικό δείγμα, αυτό είναι εκείνο των Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ματίας Λεσόρ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Ίζακ Μπόνγκα και Μπράνκου Μπάντιο. Στο ματς με την Παρί ήταν η πεντάδα με τον δεύτερο μεγαλύτερο χρόνο συνύπαρξης, καθώς έπαιξε μαζί για 13:23 λεπτά. Σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός πέτυχε 19 πόντους, μάζεψε 12 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ και είχε 3 κλεψίματα, αλλά σημείωσε και 7 λάθη.

Το ίδιο σχήμα είχε ξεχωρίσει και στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» απέναντι στον ΠΑΟΚ. Σε 7:26 συνύπαρξης είχε +10, με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ενόψει της συνέχειας. Ο Παναθηναϊκός θα συναντήσει ξανά τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει ήδη στα χέρια του ένα αρκετά καλό δείγμα από το συγκεκριμένο matchup. Το σχήμα με Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ, Φρανσίσκο, Μπόνγκα και Μπαντιό ήταν αυτό που είχε την καλύτερη εικόνα στον τελικό του τουρνουά απέναντι στον «Δικέφαλο του βορρά», ενώ πλέον έχει δοκιμαστεί και σε συνθήκες EuroLeague.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα γίνεται η εικόνα αν δούμε τι συνέβη όταν ο Ομπράντοβιτς άλλαξε δύο κομμάτια της συγκεκριμένης πεντάδας. Με τους Γιαμπουσέλε και Μαντζούκα αντί των Ερνανγκόμεθ και Μπόνγκα, ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε τους Γιαμπουσέλε, Λεσόρ, Φρανσίσκο, Μαντζούκα και Μπαντιό για 9:06. Πρόκειται για την τρίτη πεντάδα με τον μεγαλύτερο χρόνο συνύπαρξης στο ματς με την Παρί με εντυπωσιακούς αριθμούς: +9 στο plus/minus, 11 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 λάθη.

Το συγκεκριμένο σχήμα είχε εμφανιστεί και στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος» απέναντι στον ΠΑΟΚ, όπου σε 9:06 είχε καταγράψει +9, 23 πόντους, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Με άλλα λόγια, πρόκειται ουσιαστικά για την ίδια πεντάδα που είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα απέναντι στον ΠΑΟΚ, έμεινε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο glass floor και επανέλαβε την ίδια παραγωγική εικόνα στην πρεμιέρα της EuroLeague.

Φυσικά, η εικόνα δεν ήταν εξαρχής τόσο συγκεκριμένη. Στο τουρνουά της Ρόδου, στα παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ και τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, ο Ομπράντοβιτς έκανε περισσότερες δοκιμές, κάτι απολύτως λογικό δεδομένου ότι επρόκειτο για τα πρώτα παιχνίδια του μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Ο Μπόνγκα χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές στο «4», ενώ υπήρχαν σχήματα στα οποία οι Γκραντ και Μπαντιό έπαιρναν χρόνο μαζί στις θέσεις των γκαρντ, με τον Μήτογλου να ανεβαίνει στο «5» και το small ball να κυριαρχεί.

Τι κρατάει ο Ομπράντοβιτς

Από τη Ρόδο μέχρι την πρεμιέρα της EuroLeague, κάποιες πεντάδες έχουν ήδη αρχίσει σταδιακά να ξεχωρίζουν. Απέναντι στην Παρί φάνηκε πως ο Ομπράντοβιτς έχει ήδη αρχίσει να περιορίζει τις δοκιμές, χωρίς φυσικά να αφήνει εκτός την πολυμορφία του ρόστερ προσφέροντας την απαιτούμενη αμυντική προσήλωση που ζητάει.

Το ελληνικό στοιχείο ήταν ιδιαίτερα έντονο από την αρχική πεντάδα, με τους Καλαϊτζάκη, Μήτογλου και Μαντζούκα να ξεκινούν μαζί. Παράλληλα, οι αριθμοί δείχνουν ότι τα σχήματα με Λεσόρ και Φρανσίσκο έχουν ήδη αποκτήσει σημαντικό ρόλο, ενώ η παρουσία του Μπάντιο είτε δίπλα στον Μπόνγκα και τον Ερνανγκόμεθ είτε δίπλα στον Γιαμπουσέλε και τον Μαντζούκα προσφέρει διαφορετικές ισορροπίες. Με τον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ να πλησιάζει, ο Σέρβος τεχνικός έχει ήδη στα χέρια του τις πεντάδες-«κλειδιά» που ξέρει ότι έχουν ανταπεξέλθει υπό πίεση με τη διαφορά ότι ηα αναμέτρηση τώρα οδηγεί στον πρώτο τίτλο της σεζόν.