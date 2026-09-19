Μαρτίνεθ: «Ο Ολυμπιακός έπαιξε απίστευτα, η νοοτροπία μας είναι πάντα πιο σημαντική από την τακτική»
Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-89 και κατέκτησε το πρώτο Super Cup στην ιστορία της EuroLeague.
Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις του, μίλησε για την νοοτροπία της ομάδας του, ενώ τόνισε πως ο Ολυμπιακός έπαιξε απίστευτα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ:
«Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την πίστη που είχαν. Είχαμε ένα κακό διάστημα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός έπαιξε απίστευτα στην άμυνα, αλλά επιβιώσαμε από αυτή τη δύσκολη στιγμή είχαμε την προσωπικότητα. Ίσως δεν παίξαμε εξαιρετικά, πρέπει να βελτιωθούμε είμαστε ακόμα σε περίοδο προετοιμασίας μας, αλλά η νοοτροπία μας είναι πάντα πιο σημαντική από την τακτική».
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