Ο Ολυμπιακός έδωσε στην δημοσιότητα την παρακάμερα από την μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Super Cup.

Μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα ακόμα τρόπαιο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και πιο συγκεκριμένα στον μεγάλο τελικό του Super Cup το οποίο διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι.

Στα ημιτελικά οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το... repeat απέναντι στη Φενέρμπαχτσε κερδίζοντας με 92-90 ύστερα από ένα δραματικό σε εξέλιξη και φινάλε παιχνίδι. Η αγωνία αποτυπωνόταν κάθε λεπτό και κάθε στιγμή σε όλους.

Μέσα από την παρακάμερα που έδωσε στην δημοσιότητα η ΚΑΕ Ολυμπιακός, δείτε πώς έζησαν το παιχνίδι ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, οι φίλοι του Ολυμπιακού και όλοι βρίσκονται στην Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Κερασάκι στην τούρτα η ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια, ο οποίος και απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του.