Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του EuroLeague Super Cup στο Άμπου Ντάμπι. Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης διεκδικούν το τρόπαιο στο πρώτο EuroLeague Super Cup, με τον μεγάλο τελικό να διεξάγεται το βράδυ του Σαββάτου (19/9) στο Άμπου Ντάμπι. Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό μετά τη νίκη τους απέναντι στη Φενέρμπαχτσε με 92-90 στον ημιτελικό. Στην άλλη πλευρά του ταμπλό, η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε την παράταση για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Dubai BC, επικρατώντας με 98-95.

Έτσι, οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στον αγώνα που θα κρίνει τον πρώτο τροπαιούχο της νέας διοργάνωσης, σε μια αναμέτρηση που φέρνει ξανά αντιμέτωπους Ολυμπιακό και Ρεάλ μετά το Final Four της Αθήνας. Το τζάμπολ του τελικού είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου (19/9), με την αναμέτρηση να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Νωρίτερα, στις 17:00, Φενέρμπαχτσε και Dubai BC θα αναμετρηθούν για την τρίτη θέση του EuroLeague Super Cup, σε ένα παιχνίδι που επίσης θα μεταδοθεί από το Novasports 4.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (19/9)