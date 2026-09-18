Αρνείται να χάσει αυτός ο Ολυμπιακός και το έδειξε και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν 2026-2027 με τη νίκη (92-90) επί της Φενέρ στον ημιτελικό του Super Cup της Euroleague!

Στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ της EuroLeague, αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασικεβίτσιους και με εξαιρετική εικόνα στο τέταρτο δεκάλεπτο, έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 92-90.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, με τον Γάλλο να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι. Πολύ καλός Μοντέρο (13 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ) ενώ double-double έκανε ο Χολ με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Το ματς

Ο Μπίνγκχαμ με τρίποντο είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με δίποντο του Χολ και τρίποντο του Γουόρντ για το 5-3 στο 08:11. Ο Μέλι στο 05:24 είχε ισοφαρίσει (10-10) για τη Φενέρ, με τους Πειραιώτες να βρίσκουν προβάδισμα τεσσάρων πόντων (14-10) στο 04:33. Οι Τούρκοι με επιμέρους σκορ 10-3, είχαν περάσει μπροστά με 20-17 στο 01:46. Ο Μοντέρο με τρίποντο είχε ισοφαρίσει, όμως με πέντε διαδοχικούς πόντους, η Φενέρ είχε το προβάδισμα με 25-20 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Γιούζανγκ με τρίποντο είχε σκοράρει στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, με τους Τζόουνς και Τζόσεφ να απαντάνε με δίποντα για το 24-28 στο 08:20. Με πέντε πόντους του Κι και δύο του Μπίνγκχαμ, η Φενέρμπαχτσε είχα πάρει διψήφια διαφορά (35-24) για πρώτη φορά στο ματς. Με τέσσερις πόντους του Εντιάι και δύο του Μοντέρο, ο Ολυμπιακός είχε μειώσει σε 30-35, όμως τα «καναρίνια» είχαν ανεβάσει άμεσα τη διαφορά ξανά στους δέκα (43-33 στο 02:33). Οι Πειραιώτες είχαν... ψαλιδίσει τη διαφορά με επιμέρους σκορ 10-2 και η Φενέρ είχε πάει στα αποδυτήρια με διαφορά 2 πόντων (45-43).

Ο Σιλντς είχε πετύχει με τρίποντο το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Γουόρντ να απαντάει με δίποντο στο 09:17 για το 45-48. Με ένα σερί 6-0 μετά από τρίποντο του Μπίνγκχαμ, ο Ολυμπιακός είχε ισοφαρίσει (51-51), ενώ στο 06:16 μετά από τρίποντο του Ντόρσεϊ και δίποντο του Χολ, είχε περάσει μπροστά στο σκορ με 58-55. Οι Τούρκοι με ένα σερί 6-0, είχαν ανακτήσει το προβάδισμά τους (61-58) στο 04:08, ενώ στο 01:32, είχαν ξεφύγει με 11 πόντους (76-55). Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, η Φενέρ είχε το προβάδισμα με 78-69.

Ο Φουρνιέ είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Σίλβα να απαντάει με μία βολή στο 09:24 (71-79). Με επιμέρους σκορ 10-3 από το 09:08 (Φουρνιέ) μέχρι το 06:05 (Τζόσεφ), ο Ολυμπιακός είχε ισοφαρίσει, ενώ μάλιστα μετά από δίποντα των Φουρνιέ και Τζόσεφ, είχε περάσει μπροστά με 85-83 στο 03:52. Η διαφορά είχε φτάσει τους πέντε (90-85) με τους Τούρκους να ισοφαρίζουν σε 90-90 στο 01:53. Χάρη σε δίποντο του Εβάν Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη-πρόκριση με 92-90.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 43-45, 69-78, 92-90

MVP ΗΤΑΝ Ο...Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους (4/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 8/8 βολές), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο...Σιλντς με 18 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Το double-double του Ντόντα Χολ με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ.

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Olympiacos Piraeus FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Miller-McIntyre, Codi 16:52 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 4 1 1 0 0 +4 5 3 Ward, Tyson 17:31 9 4/9 44.4% 3/6 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 1 0 1 1 2 4 0 0 -10 2 14 Vezenkov, Sasha 22:10 7 3/5 60% 2/4 50% 1/1 100% 0/0 0% 1 2 3 1 1 2 0 0 -3 7 22 Dorsey, Tyler 20:23 9 3/8 37.5% 0/3 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 -4 1 45 Hall, Donta 20:11 12 4/7 57.1% 4/7 57.1% 0/0 0% 4/4 100% 8 4 12 1 0 2 0 0 -5 21 8 Montero, Jean 21:50 13 4/8 50% 3/5 60% 1/3 33.3% 4/5 80% 0 1 1 3 1 2 1 1 -2 15 16 Papanikolaou, Kostas DNP – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 24 Ndiaye, Mbaye 17:50 9 4/6 66.7% 3/5 60% 1/1 100% 0/0 0% 3 2 5 1 1 2 0 0 +5 11 29 Karagiannidis, Antonis DNP – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 34 Joseph, Cory 19:09 10 3/6 50% 1/2 50% 2/4 50% 2/2 100% 0 1 1 3 1 0 0 0 +8 10 88 Jones, Tyrique 19:49 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 +7 1 94 Fournier, Evan 24:15 19 5/11 45.5% 4/6 66.7% 1/5 20% 8/8 100% 0 1 1 2 3 4 0 1 +10 18 Team/Coaches 0 0 0 0 0 TOTAL 200:00 92 32/63 50.8% 22/40 55% 10/23 43.5% 18/19 94.7% 16 16 32 17 10 19 1 2 94

Fenerbahçe FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 1 BINGHAM, MARCUS 13:26 10 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 2 1 1 0 0 -6 9 2 BALDWIN IV, WADE 28:22 9 2/3 66.7% 1/3 33.3% 1/0 — 2/2 100% 1 0 1 4 0 3 0 1 -13 10 4 MELLI, NICOLO 20:15 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 2 0 0 0 0 -14 7 21 CLYBURN, WILL 20:22 8 1/3 33.3% 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 4 0 4 0 0 -11 6 31 SHIELDS, SHAVON 27:53 18 3/5 60% 4/7 57.1% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 1 0 1 0 0 -4 16 5 SANLI, SERTAC DNP – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8 HORTON TUCKER, TALEN 20:03 8 0/3 0% 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0 0 0 1 0 2 0 0 +11 3 9 JUZANG, JOHNNY 12:00 3 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 -1 11 FORREST, TRENT 18:48 7 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 2 2 3 1 2 0 0 +2 12 12 KEY, BRAXTON 22:34 17 4/4 100% 1/1 100% 3/3 100% 6/6 100% 2 4 6 2 5 1 1 0 +9 31 17 BITIM, ONURALP 00:11 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 -1 30 SILVA, CHRIS 16:06 5 1/3 33.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 3/5 60% 1 1 2 1 0 2 1 0 +14 5 Team/Coaches 8 13 21 0 1 TOTAL 200:00 90 15/27 55.6% 14/27 51.9% 1/0 — 18/22 81.8% 8 13 21 21 7 19 2 1 — 97

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