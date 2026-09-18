Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 92-90: Πρόκριση με clutch Φουρνιέ

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Αρνείται να χάσει αυτός ο Ολυμπιακός και το έδειξε και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν 2026-2027 με τη νίκη (92-90) επί της Φενέρ στον ημιτελικό του Super Cup της Euroleague!

Στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ της EuroLeague, αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασικεβίτσιους και με εξαιρετική εικόνα στο τέταρτο δεκάλεπτο, έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 92-90.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, με τον Γάλλο να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι. Πολύ καλός Μοντέρο (13 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ) ενώ double-double έκανε ο Χολ με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Το ματς

Ο Μπίνγκχαμ με τρίποντο είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με δίποντο του Χολ και τρίποντο του Γουόρντ για το 5-3 στο 08:11. Ο Μέλι στο 05:24 είχε ισοφαρίσει (10-10) για τη Φενέρ, με τους Πειραιώτες να βρίσκουν προβάδισμα τεσσάρων πόντων (14-10) στο 04:33. Οι Τούρκοι με επιμέρους σκορ 10-3, είχαν περάσει μπροστά με 20-17 στο 01:46. Ο Μοντέρο με τρίποντο είχε ισοφαρίσει, όμως με πέντε διαδοχικούς πόντους, η Φενέρ είχε το προβάδισμα με 25-20 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Γιούζανγκ με τρίποντο είχε σκοράρει στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, με τους Τζόουνς και Τζόσεφ να απαντάνε με δίποντα για το 24-28 στο 08:20. Με πέντε πόντους του Κι και δύο του Μπίνγκχαμ, η Φενέρμπαχτσε είχα πάρει διψήφια διαφορά (35-24) για πρώτη φορά στο ματς. Με τέσσερις πόντους του Εντιάι και δύο του Μοντέρο, ο Ολυμπιακός είχε μειώσει σε 30-35, όμως τα «καναρίνια» είχαν ανεβάσει άμεσα τη διαφορά ξανά στους δέκα (43-33 στο 02:33). Οι Πειραιώτες είχαν... ψαλιδίσει τη διαφορά με επιμέρους σκορ 10-2 και η Φενέρ είχε πάει στα αποδυτήρια με διαφορά 2 πόντων (45-43).

 

Ο Σιλντς είχε πετύχει με τρίποντο το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Γουόρντ να απαντάει με δίποντο στο 09:17 για το 45-48. Με ένα σερί 6-0 μετά από τρίποντο του Μπίνγκχαμ, ο Ολυμπιακός είχε ισοφαρίσει (51-51), ενώ στο 06:16 μετά από τρίποντο του Ντόρσεϊ και δίποντο του Χολ, είχε περάσει μπροστά στο σκορ με 58-55. Οι Τούρκοι με ένα σερί 6-0, είχαν ανακτήσει το προβάδισμά τους (61-58) στο 04:08, ενώ στο 01:32, είχαν ξεφύγει με 11 πόντους (76-55). Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, η Φενέρ είχε το προβάδισμα με 78-69.

Ο Φουρνιέ είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Σίλβα να απαντάει με μία βολή στο 09:24 (71-79). Με επιμέρους σκορ 10-3 από το 09:08 (Φουρνιέ) μέχρι το 06:05 (Τζόσεφ), ο Ολυμπιακός είχε ισοφαρίσει, ενώ μάλιστα μετά από δίποντα των Φουρνιέ και Τζόσεφ, είχε περάσει μπροστά με 85-83 στο 03:52. Η διαφορά είχε φτάσει τους πέντε (90-85) με τους Τούρκους να ισοφαρίζουν σε 90-90 στο 01:53. Χάρη σε δίποντο του Εβάν Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη-πρόκριση με 92-90.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 43-45, 69-78, 92-90

MVP ΗΤΑΝ Ο...Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους (4/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 8/8 βολές), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο...Σιλντς με 18 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Το double-double του Ντόντα Χολ με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ.

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Olympiacos PiraeusFG2PT FG3PT FGFTREB
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#Players
0Miller-McIntyre, Codi16:5221/250%1/1100%0/10%0/00%02241100+45
3Ward, Tyson17:3194/944.4%3/650%1/333.3%0/00%10112400-102
14Vezenkov, Sasha22:1073/560%2/450%1/1100%0/00%12311200-37
22Dorsey, Tyler20:2393/837.5%0/30%3/560%0/00%00010100-41
45Hall, Donta20:11124/757.1%4/757.1%0/00%4/4100%841210200-521
8Montero, Jean21:50134/850%3/560%1/333.3%4/580%01131211-215
16Papanikolaou, KostasDNP
24Ndiaye, Mbaye17:5094/666.7%3/560%1/1100%0/00%32511200+511
29Karagiannidis, AntonisDNP
34Joseph, Cory19:09103/650%1/250%2/450%2/2100%01131000+810
88Jones, Tyrique19:4921/1100%1/1100%0/00%0/00%12300100+71
94Fournier, Evan24:15195/1145.5%4/666.7%1/520%8/8100%01123401+1018
Team/Coaches00000
TOTAL200:009232/6350.8%22/4055%10/2343.5%18/1994.7%1616321710191294
FenerbahçeFG2PT FG3PT FGFTREB
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#Players
1BINGHAM, MARCUS13:26102/366.7%2/366.7%0/00%0/00%01121100-69
2BALDWIN IV, WADE28:2292/366.7%1/333.3%1/02/2100%10140301-1310
4MELLI, NICOLO20:1551/250%1/250%0/00%0/00%21320000-147
21CLYBURN, WILL20:2281/333.3%2/450%0/00%0/00%11240400-116
31SHIELDS, SHAVON27:53183/560%4/757.1%0/00%0/00%03310100-416
5SANLI, SERTACDNP
8HORTON TUCKER, TALEN20:0380/30%2/450%0/00%2/450%00010200+113
9JUZANG, JOHNNY12:0030/00%1/333.3%0/00%0/00%000102000-1
11FORREST, TRENT18:4871/1100%0/00%0/00%5/5100%02231200+212
12KEY, BRAXTON22:34174/4100%1/1100%3/3100%6/6100%24625110+931
17BITIM, ONURALP00:1100/00%0/00%0/00%0/00%00000000+2-1
30SILVA, CHRIS16:0651/333.3%0/00%1/333.3%3/560%11210210+145
Team/Coaches8132101
TOTAL200:009015/2755.6%14/2751.9%1/018/2281.8%81321217192197

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@Photo credits: eurokinissi
     

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