Καλκαβούρας στο Gazz Floor: «Αυτόν θα μπορούσε να πάρει ο Ολυμπιακός αντί Ντόρσεϊ»
Οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό με την υπόθεση Ντόρσεϊ «τρέχουν», καθώς οι Ερυθρόλευκοι κοιτούν την επόμενη μέρα χωρίς να υπολογίζουν τον διεθνή γκαρντ.
Η αποχώρησή του είναι σχεδόν βέβαιη, κάτι το οποίο τους έχει κινητοποιήσει ώστε να αναζητήσουν πρόωρα γκαρντ.
Ο Αντώνης Καλκαβούρας μετέφερε στο Gazz Floor by Novibet το δικό του ρεπορτάζ σχετικά με τους παίκτες τους οποίους εξετάζει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Πρόκειται για δύο πρόσωπα με τα οποία είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν ο Ολυμπιακός, με τον έναν μάλιστα να είναι προσωπικός φίλος το Ζαν Μοντέρο.
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