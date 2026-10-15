Καλκαβούρας στο Gazz Floor: «Αυτόν θα μπορούσε να πάρει ο Ολυμπιακός αντί Ντόρσεϊ»

Ο Αντώνης Καλκαβούρας υποστήριξε στο Gazz Floor by Novibet ότι ο Ολυμπιακός κινείται άρον άρον για να βρει γκαρντ, αναφέροντας μερικές περιπτώσεις τις οποίες τσεκάρουν οι Ερυθρόλευκοι.

Οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό με την υπόθεση Ντόρσεϊ «τρέχουν», καθώς οι Ερυθρόλευκοι κοιτούν την επόμενη μέρα χωρίς να υπολογίζουν τον διεθνή γκαρντ.

Η αποχώρησή του είναι σχεδόν βέβαιη, κάτι το οποίο τους έχει κινητοποιήσει ώστε να αναζητήσουν πρόωρα γκαρντ.

Ο Αντώνης Καλκαβούρας μετέφερε στο Gazz Floor by Novibet το δικό του ρεπορτάζ σχετικά με τους παίκτες τους οποίους εξετάζει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Πρόκειται για δύο πρόσωπα με τα οποία είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν ο Ολυμπιακός, με τον έναν μάλιστα να είναι προσωπικός φίλος το Ζαν Μοντέρο.