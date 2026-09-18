Μαντζούκας: «Είναι πολύ μεγάλο πράγμα που ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ έχουν αρχίσει να κάνουν μεγάλες επενδύσεις»

Ο Λευτέρης Μαντζούκας πραγματοποίησε δηλώσεις μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπουργκ και στάθηκε στις επενδύσεις που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ.

Εύκολο βράδυ είχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας της Μπουργκ με 90-69, με τον Λευτέρη Μαντζούκα στις δηλώσεις του να αναφέρεται στις μεγάλες επενδύσεις που έχουν κάνει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ.

Μίλησε επίσης για τα τρίποντα που σημείωσε στην αναμέτρηση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λευτέρης Μαντζούκας:

Για το παιχνίδι και τη νίκη επί της Μπουργκ:

«Θέλαμε να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας. Θέλαμε να ξεκινήσουμε από την άμυνα, όπως έχουμε βάλει από την αρχή της προετοιμασίας. Ξεκινήσαμε καλά και, δόξα τω Θεώ, βγάλαμε ενέργεια από την άμυνα. Θεωρώ πως, δεδομένης και της εποχής που έχουμε, πήραμε αυτά που έπρεπε να πάρουμε από αυτό το παιχνίδι»

Για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ:

«Είναι πολύ μεγάλο πράγμα που και ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει να κάνει, όπως και ο Άρης, με επενδύσεις, και η ΑΕΚ έχει αρχίσει να κάνει πολύ μεγάλες επενδύσεις. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μια ελληνική ομάδα βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο και θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε».

Για τον αν τον ενθάρρυναν τα τρίποντα που έβαλε:

«Με ενθαρρύνουν, όπως με ενθαρρύνει γενικότερα κάθε τι θετικό που κάνω για την ομάδα μου. Δεν είναι τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μπαίνω μέσα και προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα μου και να κερδίσει».

Για την ατμόσφαιρα και τον κόσμο:

«Είναι ένα τεράστιο τουρνουά, το οποίο πραγματοποιείται στη μνήμη ενός ανθρώπου, για τον οποίο τα λόγια είναι περιττά. Είμαστε χαρούμενοι που συνοδεύτηκε και με μια νίκη και ευχαριστήσαμε τον κόσμο στην πρώτη παράσταση της χρονιάς».

Για την Αμερική και τις διαφορές με την Ελλάδα:

«Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Είχα μια περιπέτεια με την υγεία μου. Προχωράμε. Όλα καλά».