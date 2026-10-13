Ο Τζόφρι Λοβέρν μίλησε στη Mozzart Sport ενόψει της αναμέτρησης της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό (13/10, 21:30) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο σέντερ της Παρτίζαν, Τζόφρι Λοβέρν, τοποθετήθηκε αναφορικά με το ματς της ομάδας του κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο Βελιγράδι (13/10, 21:30) και στάθηκε στην ποιότητα του Τριφυλλιού αλλά και στη «λατρεία» που έχουν όλοι στην... ασπρόμαυρη πλευρά της σερβικής πρωτεύουσας για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γάλλου ψηλού:

«Ο Παναθηναϊκός είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες ομάδες σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αν όχι η καλύτερη. Όμως, έχουμε μια θετική πίεση, πρέπει να παλέψουμε μέχρι την τελευταία ρανίδα των δυνάμεών μας και, αν αγωνιστούμε όπως κάναμε στα πρώτα παιχνίδια, ποιος ξέρει; Θα δούμε τι θα συμβεί στο τέλος.

Όλοι εδώ λατρεύουν τον Ζέλικο. Πέτυχε ιστορικά και απίστευτα πράγματα με την Παρτιζάν, αλλά τώρα βρίσκεται στον πάγκο μιας άλλης ομάδας και έτσι είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Θέλουμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό και αυτό είναι απόλυτα θεμιτό στο πλαίσιο του αθλητικού πνεύματος».