Λοβέρν: «Μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός»
Ο σέντερ της Παρτίζαν, Τζόφρι Λοβέρν, τοποθετήθηκε αναφορικά με το ματς της ομάδας του κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο Βελιγράδι (13/10, 21:30) και στάθηκε στην ποιότητα του Τριφυλλιού αλλά και στη «λατρεία» που έχουν όλοι στην... ασπρόμαυρη πλευρά της σερβικής πρωτεύουσας για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γάλλου ψηλού:
«Ο Παναθηναϊκός είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες ομάδες σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αν όχι η καλύτερη. Όμως, έχουμε μια θετική πίεση, πρέπει να παλέψουμε μέχρι την τελευταία ρανίδα των δυνάμεών μας και, αν αγωνιστούμε όπως κάναμε στα πρώτα παιχνίδια, ποιος ξέρει; Θα δούμε τι θα συμβεί στο τέλος.
Όλοι εδώ λατρεύουν τον Ζέλικο. Πέτυχε ιστορικά και απίστευτα πράγματα με την Παρτιζάν, αλλά τώρα βρίσκεται στον πάγκο μιας άλλης ομάδας και έτσι είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Θέλουμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό και αυτό είναι απόλυτα θεμιτό στο πλαίσιο του αθλητικού πνεύματος».
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