Χάρη στην άμυνά του και στην μεγάλη επιστροφή του Ομπράντοβιτς ως προπονητής του Παναθηναϊκού, οι «πράσινοι» δεν είχαν πρόβλημα να διαλύσουν την Μπουργκ στον ημιτελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό όπου θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ.

Η σταθερά του Παναθηναϊκού θα είναι η άμυνα. Ήταν κάτι που έδειξαν οι «πράσινοι» στη Ρόδο, ήταν κάτι που έδειξαν στο πρώτο παιχνίδι του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» απέναντι στην Μπουργκ και είναι κάτι που θέλουν να δείχνουν από εδώ και στο εξής.

Το τελικό σκορ και η διαφορά θα μπορούσαν να είχαν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Αφενός η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων είναι μεγάλη και αφετέρου ο Παναθηναϊκός τράβηξε χειρόφρενο από ένα σημείο και μετά. Παρόλα αυτά το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει ως βασική προτεραιότητα την άμυνα.

Και το έδειξε και στην μεγάλη του επιστροφή στο T-Center και πάλι ως προπονητής του Παναθηναϊκού ύστερα από 14 χρόνια. Και ας πρέπει να έχει τόσες πολλές απουσίες (Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Φαλ, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Μωραϊτης, Κουζέλογλου) με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μοντάρει την ομάδα όπως θέλει και να εμφυσήσει την δική του φιλοσοφία.

Πάντως αυτά που ήθελε να δει στο πρώτο εντός έδρας ματς, τα είδε. Ο Φρανσίσκο είχε γεμάτη παρουσία με 18 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ο Λεσόρ έδειξε σε καλή κατάσταση (15π., 7ριμπ.), ο Μαντζούκας συνέχισε να αποτελεί έκπληξη (12π., 4/5τρ.) και σε γενικές γραμμές το πράσινο πρόσημο ήταν θετικό.

Παναθηναϊκός - Μπουργκ: Ο αγώνας

Η στόχευση ήταν συγκεκριμένη για τον Παναθηναϊκό από το ξεκίνημα του αγώνα. Άμυνα και πάλι άμυνα. Οι «πράσινοι» ήθελαν να πιέσουν από την πρώτη στιγμή. Τόσο στα 3/4 του γηπέδου, όσο και πάνω στην μπάλα δυσκολεύοντας ακόμα και την πρώτη πάσα των αντιπάλων τους. Η επίθεση θα ερχόταν από μόνη της. Και πράγματι. Ερχόταν. Αβίαστα. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε αρκετά βελτιωμένος και στις συνεργασίες με αποτέλεσμα να βγάλει ωραίες φάσεις, να «φτιάξει» ελεύθερα σουτ και με κύριο εκφραστή τον Μαντζούκα (3/3τρ.) να πάρει προβάδισμα 15 πόντων (25-10) με τη λήξη της πρώτης περιόδου.

Σε μεγάλα κέφια και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έβγαλε την γνωστή του ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ, ενώ η τριάδα των Μπόνγκα, Μπάντιο και Χουάντσο συνέχισαν να συνθέτουν μια εξαιρετική αμυντική τριάδα. Η διαφορά έφτασε και στο +23 (37-14) ενώ λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου και στο +26 (49-23) πριν κλείσει το πρώτο μισό στο +20 (51-31) με το τρομερό buzzer beater του Γουόκερ.

Στο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας με 8/10 δίποντα, 8/17 τρίποντα, 11/13 βολες, 17-6 ριμπάουντ και 12 ασίστ για 6 λάθη ενώ είχαν σκοράρει οι Μαντζούκας (12π., 4/4τρ.), Λεσόρ (8π., 3/3διπ., 2/2β.), Φρανσίσκο (6π, 3ασ., 3ριμπ.), Μπάντιο (8π., 2/3τρ., 3ριμπ., 2ασ.), Μήτογλου (8π., 3/3διπ.). Στον αντίποδα, η Μπουργκ (Γουόκερ 13π.) είχε 7/20 δίποντα, 5/18 τρίποντα, 2/6 βολές, 5-10 ριμπάουντ και 6 ασίστ για 2 λάθη.

Η νοοτροπία και αυτά που είχαν ως προτεραιότητα οι «πράσινοι» αποτυπώθηκαν και μετά την έναρξη της 3ης περιόδου. Με έμφαση στην άμυνα ο Παναθηναϊκός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού και την ίδια ώρα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δοκίμασε διάφορα σχήματα και άλλαζε τα πρόσωπα στις πεντάδες. Τόσο για να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες αλλά ταυτόχρονα να έβλεπε πώς μπορούσαν να «κουμπώσουν» μερικοί παίκτες μεταξύ τους.

Η διαφορά έφτασε και στο +29 (67-38) λίγο πριν από το τέλος του γ’ δεκαλέπτου (69-44) με το «τριφύλλι» να είχε μειώσει μεν την παραγωγικότητα του αλλά την ίδια ώρα να ήταν άκρως αποτελεσματικό όσον αφορά την άμυνα. Ο Λεσόρ είχε ανεβάσει ακόμα περισσότερο την απόδοση του (14π., 6ριμπ.) ενώ γνώρισε την αποθέωση και ο 16χρονος Βαρβαρίτης, ο οποίος πέρασε στο ματς και σκόραρε αμέσως με σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα.

Στην τελευταία περίοδο, όπως ήταν λογικό και επόμενο, ο Παναθηναϊκός έριξε ταχύτητα, ο Φρανσίσκο πήρε περισσότερες πρωτοβουλίες και κάπως έτσι οι «πράσινοι» έφτασαν στο ρελαντί έως την τελική επικράτηση. Ουσιαστικά η παραγωγικότητα της γαλλικής ομάδας αυξήθηκε μετά το δεύτερο μισό της 3ης περιόδου, καθώς ο Παναθηναϊκός ήθελε να κρατήσει δυνάμεις και να «φρεσκάρει» ακόμα περισσότερο τα πρόσωπα ενόψει και της συνέχειας.

Τα δεκάλεπτα: 25-10, 51-31, 69-44, 90-69.