Παναθηναϊκός - Μπουργκ 90-69: Τα highlights της νίκης των «πρασίνων»
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Δείτε τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπουργκ με 90-69.
Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολη δουλειά κόντρα στην Μπουργκ, επικρατώντας με 90-69.
Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκλεισε ραντεβού με τον ΠΑΟΚ (19/09, 20:00 LIVE από το Gazzetta) στον μεγάλο τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi, (ΕΒΕΛΥΝ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ / EUROKINISSI)
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