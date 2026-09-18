Δείτε τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπουργκ με 90-69.

Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολη δουλειά κόντρα στην Μπουργκ, επικρατώντας με 90-69.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκλεισε ραντεβού με τον ΠΑΟΚ (19/09, 20:00 LIVE από το Gazzetta) στον μεγάλο τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».