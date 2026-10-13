Παρτίζαν: Ανακοίνωσε sold out κόντρα στον Παναθηναϊκό
«Χαμός» για τα... μάτια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς! Ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» επιστρέφει στο Βελιγράδι για τον αγώνα της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό (13/10, 21:30) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague και ο σύλλογος της σερβικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε sold out.
Στην «Belgrade Arena» δεν θα πέφτει... καρφίτσα, με τους Σέρβους να βρίσκονται σε παροξυσμό για την επιστροφή ενός ανθρώπου, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις πιο επιτυχημένες στιγμές της ασπρόμαυρης πλευράς της πόλης στο μπάσκετ.
Περίπου 20.000 θεατές θα είναι παρόντες για να υποδεχθούν μια τεράστια φυσιογνωμία του αθλήματος αλλά και να στηρίξουν τις προσπάθειες της ομάδας τους να φτάσει σε μια σπουδαία νίκη.
Beogradska arena će večeras biti puna! Ostalo je dostupno još svega nekoliko desetina ulaznica koje su se u ponudi našle kroz resale opciju! Nek grmi sa svih strana!🖤🤍 https://t.co/toxy4BGDI6— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 13, 2026
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