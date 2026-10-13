Εκτός έδρας αποστολές για τους «αιώνιους»!

Νέα «διαβολοβδομάδα» ενόψει στην Euroleague, με την 5 η αγωνιστική να περιλαμβάνει εκτός έδρας αποστολές για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο του φετινό παιχνίδι μακριά από το «T-Center» απέναντι στην Παρτιζάν (21:30).

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη αναμέτρηση, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει ως αντίπαλος στην έδρα της πρώην ομάδας του και δη στον τελευταίο του σταθμό γίνει πραγματικότητα η ιστορική επιστροφή στο «τριφύλλι».

Οι Σέρβοι αναμένεται να αποθεώσουν τον Ζοτς αντίστοιχα με την αποθέωση της οποίας τύγχανε στο «T-Center» κάθε φορά που εμφανιζόταν ως αντίπαλος των «πράσινων», ωστόσο το ζητούμενο για τον πολυνίκη τεχνικό είναι να ανταποκριθεί η ομάδα του και εκτός έδρας με αντίστοιχα θετικό τρόπο όπως έχει πράξει στο πρώτο καρέ αγώνων του «μαραθωνίου».

Το κυριαρχικό 92-74 επί της Φενέρ συμπλήρωσε το απόλυτο 4/4 για τον Παναθηναϊκό που χάρη στον Ζοτς έχει πάρει άριστα στη διαχείριση του ρόστερ εν μέσω απουσιών και στην άμυνα, όπου δέχεται μόλις 72,5 πόντους.

Θετική εκκίνηση έχει κάνει και η ομάδα του Ζοάν Πεναρόγια με ρεκόρ 3-1, με την πρώτη ήττα να έρχεται την προηγούμενη αγωνιστική στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ (86-76). Οι «γκρομπάρι» βασίζονται στην επίθεση που σκοράρει 86,5 πόντους, αλλά θα κληθούν να τα βγάλουν πέρα με την «πράσινη» άμυνα. Στο 1.94 οι Under 165.5 πόντοι στο Βελιγράδι.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη «Roig Arena» κόντρα στη Βαλένθια (22:00). Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα (3-1), έπειτα από την άνετη επικράτηση επί της Εφές (89-66) στην προσωρινή της έδρα στα Άνω Λιόσια, ταξίδεψε στην Ισπανία με στόχο να υποχρεώσει την παρέα του Τι Τζέι Σορτς στην πρώτη της ήττα στη διοργάνωση (4-0).

Οι Πειραιώτες απέναντι στην Εφές εμφανίστηκαν για πρώτη φορά αποτελεσματικοί στα μετόπισθεν, ενώ στην επίθεση «καθάρισε» ο Μοντέρο, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την ομάδα με την οποία έκανε το step up πέρυσι.

Στόχος των πρωταθλητών Ευρώπης είναι να φρενάρουν την εντελώς ανανεωμένη στα πρόσωπα σε σχέση με πέρυσι, αλλά με ίδια αγωνιστική νοοτροπία και να πάρουν ρεβάνς για τις δύο ήττες στην κανονική περίοδο.

Σε αυτό θα βοηθήσει ο περιορισμός του Σορτς, ο οποίος μετρά 17,5 πόντους. Στο 1.91 να μείνει κάτω από τους 15.5 πόντους ο πρώην «πράσινος» κινητήριος μοχλός της ισπανικής ομάδας.

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