Ντουμπάι BC: Το βίντεο του Gazzetta από την προπόνηση του Γουόκαπ
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Δείτε το βίντεο του Gazzetta από την προπόνηση του Τόμας Γουόκαπ με τη φανέλα της Ντουμπάι BC στο Άμπου Ντάμπι.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ο Τόμας Γουόκαπ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα της Ντουμπάι BC στο Άμπου Ντάμπι, ενόψει του Super Cup της EuroLeague.
Θυμίζουμε η ομάδα των Εμιράτων θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό (18/09, 20:00 LIVE από το Gazzetta), προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.
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Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
🏀 Γουοκαπ shoot around με Ντουμπάϊ pic.twitter.com/KwG6kdj4FX— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 17, 2026
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