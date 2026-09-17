Δείτε το βίντεο του Gazzetta από την προπόνηση του Τόμας Γουόκαπ με τη φανέλα της Ντουμπάι BC στο Άμπου Ντάμπι.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ο Τόμας Γουόκαπ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα της Ντουμπάι BC στο Άμπου Ντάμπι, ενόψει του Super Cup της EuroLeague.

Θυμίζουμε η ομάδα των Εμιράτων θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό (18/09, 20:00 LIVE από το Gazzetta), προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta: