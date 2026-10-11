Η Ντουμπάι BC επιβλήθηκε της Κλουζ με 92-85 στη Ρουμανία για την τρίτη αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας, με τον Φίλιπ Πετρούσεφ να επιστρέφει και τον Γουόκαπ να μένει εκτός για λόγους ξεκούρασης.

Η Ντουμπάι BC επέστρεψε στις νίκες και επικράτησε της Κλουζ στη Ρουμανία με 92-85 για την τρίτη αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας. Ο Φίλιπ Πετρούσεφ αγωνίστηκε κανονικά παρά τα... σύννεφα στις σχέσεις του με τον Τσάβι Πασκουάλ και μάλιστα ήταν θετικός, καταγράφοντας 7 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 19:55.

Πλέον, η ομάδα των Εμιράτων επικεντρώνεται στη διαβολοβδομάδα της EuroLeague, όπου θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τις Μπασκόνια και Αρμάνι Μιλάνο. Ο Τόμας Γουόκαπ δεν αγωνίστηκε για λόγους ξεκούρασης.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 45-36, 59-68, 85-92