Πετρούσεφ: Επέστρεψε στη δράση και η Ντουμπάι BC νίκησε την Κλουζ
Η Ντουμπάι BC επέστρεψε στις νίκες και επικράτησε της Κλουζ στη Ρουμανία με 92-85 για την τρίτη αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας. Ο Φίλιπ Πετρούσεφ αγωνίστηκε κανονικά παρά τα... σύννεφα στις σχέσεις του με τον Τσάβι Πασκουάλ και μάλιστα ήταν θετικός, καταγράφοντας 7 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 19:55.
Πλέον, η ομάδα των Εμιράτων επικεντρώνεται στη διαβολοβδομάδα της EuroLeague, όπου θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τις Μπασκόνια και Αρμάνι Μιλάνο. Ο Τόμας Γουόκαπ δεν αγωνίστηκε για λόγους ξεκούρασης.
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 45-36, 59-68, 85-92
Filip came to handle business. 😤 https://t.co/SQddtvkhFk— Dubai Basketball (@dubaibasket) October 11, 2026
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