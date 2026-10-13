Μπέικον: «Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν παίκτες με περισσότερο ατομικό ταλέντο από εμάς»

Ο Ντούειν Μπέικον στάθηκε στο ταλέντο που υπάρχει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού

Ο Ντουέιν Μπέικον έχει περάσει από την Ελλάδα, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ από την περσινή σεζόν αγωνίζεται στην Ντουμπάι BC. Ο πρώην NBAer μίλησε στο Basketball Sphere για την ομάδα του, ενώ στάθηκε και ατομικό ταλέντο που υπάρχει στο ρόστερ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

«Πρώτα απ 'όλα, δεν έχουμε τόσους πολλούς πάικτες που μπορούν να βγουν MVP.. Έχουμε μια κανονική ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παίκτες με περισσότερο ατομικό ταλέντο από εμάς. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς παίκτες με περισσότερο ατομικό ταλέντο από εμάς. Έχουμε μια καλή ομάδα, αλλά απλά πρέπει να μάθουμε πώς να συνεργαζόμαστε.

Ένα άλλο πλεονέκτημα που έχουν αυτές οι ομάδες έναντι εμάς είναι ότι πολλοί από τους ταλαντούχους παίκτες τους παίζουν μαζί εδώ και καιρό. Αυτή είναι μόνο η δεύτερη χρονιά μας και έχουμε, νομίζω, επτά νέους παίκτες. Αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ειδικά με έναν νέο προπονητή. Σε μόλις δύο χρόνια, αυτός είναι ήδη ο τρίτος προπονητής μας. Mαθαίνουμε, αλλά μόλις καταλάβουμε τα πράγματα, τα κάνουμε όλα σωστά και αρχίσουμε να βρίσκουμε χημεία, νομίζω ότι ο ουρανός είναι το όριο για εμάς», είπε μεταξύ άλλων.

Για την άμυνα τόνισε: «Όταν βγαίνουμε στο γήπεδο και αμυνόμαστε όπως πρέπει, όπως κάναμε εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, εναντίον της Μπαρτσελόνα και στο δεύτερο ημίχρονο εναντίον της Φενέρμπαχτσε, θα είμαστε καλοί.»