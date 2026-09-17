Ολυμπιακός: Το βίντεο του Gazzetta από την προπόνηση των «ερυθρολεύκων» στο Άμπου Ντάμπι
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Δείτε το βίντεο του Gazzetta από την προπόνηση του Ολυμπιακού στο Άμπου Ντάμπι.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης (17/09) την πρώτη του προπόνηση στο Άμπου Ντάμπι, ενόψει του SuperCup της EuroLeague.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε (18/09, 17:00 LIVE από το Gazzetta) στον ημιτελικό, προκειμένου να διεκδικήσουν μια θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
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Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
👀 Shoot around Ολυμπιακού pic.twitter.com/eQ8kxl0e5A— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 17, 2026
@Photo credits: eurokinissi, (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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