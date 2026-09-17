Δείτε το βίντεο του Gazzetta από την προπόνηση του Ολυμπιακού στο Άμπου Ντάμπι.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης (17/09) την πρώτη του προπόνηση στο Άμπου Ντάμπι, ενόψει του SuperCup της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε (18/09, 17:00 LIVE από το Gazzetta) στον ημιτελικό, προκειμένου να διεκδικήσουν μια θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.