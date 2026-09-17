Βεζένκοβ στο Gazzetta: «Θέλουμε να κατακτήσουμε τον τίτλο, πρέπει να βρω τη χημεία μου με τον ΜακΙντάιρ και τον Μοντέρο»

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στο Gazzetta για το Super Cup της EuroLeague, καθώς και για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Τη Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει αύριο (18/09, 17:00 LIVE από το Gazzetta) ο Ολυμπιακός και ο Σάσα Βεζένκοβ μιλάει στο Gazzetta ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης των «ερυθρολεύκων».

Ο MVP της EuroLeague, τόνισε πόσο πολύ θέλουν τον τίτλο στον Ολυμπιακό, ενώ αναφέρθηκε και στη φιλοσοφία που θα έχει και φέτος η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ:

Για το Super Cup:

«Είναι καινούργια διοργάνωση και για εμάς και για εσάς, αλλά δεν πάει να είναι νέος τίτλος. Θέλουμε να τον κατακτήσουμε, να είμαστε οι πρώτοι και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το στάδιο. Από την άλλη, ξεκινάει η EuroLeague την επόμενη εβδομάδα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Οπότε όποιος προετοιμάστηκε, προετοιμάστηκε. Πρέπει να μπούμε στα βαθιά και να ξεκινήσουμε να παίζουμε».

Για το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να μπορέσει ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει ομάδες που θα διεκδικήσουν την EuroLeague φέτος, ενώ ακόμη καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη και έχουν γίνει πολύ λίγες προπονήσεις;

«Η κάθε ομάδα ήρθε εδώ για να κερδίσει τον τίτλο. Έχουν όλες ποιότητα, όχι μόνο οι ομάδες που είναι εδώ, αλλά και αυτές που προετοιμάζονται για την EuroLeague. Πρέπει απλώς να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε ο εαυτός μας και να δώσουμε το εκατό τοις εκατό».

Για το τι να περιμένουμε από τον Ολυμπιακό φέτος στο παρκέ, τουλάχιστον από τα πρώτα δείγματα που έχετε;

«Η φιλοσοφία μας είναι ίδια. Δεν αλλάζει το πώς θέλουμε να παίξουμε. Νομίζω, με τον ίδιο προπονητή και με την επιτυχία που είχαμε πέρσι, δεν υπήρχε λόγος να αλλάξει αυτό που έχουμε σαν βάση. Από εκεί και πέρα, σίγουρα φέραμε κάποιους παίκτες που είναι καλοί αθλητές, πολύ καλοί στο transition, με μεγάλη ποιότητα, οπότε θα μας βοηθήσουν σίγουρα σε αυτό».

Για το αν θεωρεί ότι θα αλλάξει το στιλ που επιτίθεται ο Ολυμπιακός λόγω των νέων γκαρντ και αν θα κάνουν και τη δική σου ζωή πιο εύκολη;

«Να δούμε, να δούμε. Ξέρετε τη χημεία που είχαμε με τον Τόμας. Τώρα πρέπει να τη βρω με τον Κόντι, τον γνωρίζω από την Εθνική, και με τον Ζαν. Με τον Έβαν έχουμε παίξει και με τον Τάιλερ αρκετά χρόνια μαζί. Σίγουρα είναι μια πρόκληση και για εμένα και για την ομάδα και να δούμε πώς θα είναι».

Για το αν υπάρχει κάποιο σημείο που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός ή τουλάχιστον να κάνει καλύτερα για να φτάσει στην πρόκριση;

«Ξέρουμε ότι η Φενέρ είναι μια πολύ σκληρή ομάδα. Πάντα πριν τα παιχνίδια με τη Φενέρ υπάρχει πολύ τακτική, υπάρχει μπασκετικό ξύλο. Οπότε είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό».