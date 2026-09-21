H Euroleague παρουσίασε το ΤΟP 10 του Super Cup και παίκτες του Ολυμπιακού καταλαμβάνουν τρεις θέσεις στη λίστα.

Ένα σπουδαίο ματς έγινε στον τελικό του Super Cup της EuroLeague. Tελικά στο τέλος χαμογέλασε η Ρεάλ που επικράτησε με 93-89 του Ολυμπιακού και σήκωσε την κούπα.

Oι διοργανωτές επέλεξαν τις καλύτερες φάσεις της διοργάνωσης και έφτιαξαν το TOP 10. Σε τρεις φάσεις πρωταγωνιστούν και παίκτες της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι Χολ, Γουόρντ και Εντιάι απογειώθηκαν για εντυπωσιακές πτήσεις και δεν έλειψαν από τις κορυφαίες φάσεις. Στην κορυφή συναντάμε τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ και νυν της Ντουμπάι BC, Καμπενγκέλε.