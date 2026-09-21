Euroleague: Με ιπτάμενους Εντιάι, Γουόρντ και Χολ το TOP 10
Ένα σπουδαίο ματς έγινε στον τελικό του Super Cup της EuroLeague. Tελικά στο τέλος χαμογέλασε η Ρεάλ που επικράτησε με 93-89 του Ολυμπιακού και σήκωσε την κούπα.
Oι διοργανωτές επέλεξαν τις καλύτερες φάσεις της διοργάνωσης και έφτιαξαν το TOP 10. Σε τρεις φάσεις πρωταγωνιστούν και παίκτες της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Οι Χολ, Γουόρντ και Εντιάι απογειώθηκαν για εντυπωσιακές πτήσεις και δεν έλειψαν από τις κορυφαίες φάσεις. Στην κορυφή συναντάμε τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ και νυν της Ντουμπάι BC, Καμπενγκέλε.
Making history and looking great doing it!— EuroLeague (@EuroLeague) September 21, 2026
The inaugural Euroleague Basketball SuperCup had no shortage of drama and spectacular moments 💪
Check out the the Top 10 Plays now presented by @etihad pic.twitter.com/bmhdWFwhys
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